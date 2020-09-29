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臨床研究證實卡介苗減少呼吸道感染 防新冠效果待證實

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
疫苗示意圖。圖／路透
疫苗示意圖。圖／路透

卡介苗是否有助人們對新冠肺炎的免疫力，國際間有許多研究；最近「Cell」（細胞）期刊發表相關研究顯示，接種卡介苗對老年人呼吸道感染有防範效果。台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，目前認為卡介苗對所有感染症皆有效，是否對新冠肺炎有防治效果，需要更多驗證。

在「Cell」發表的研究，針對一九八名六十五歲以上的老人，出院時隨機接種卡介苗和安慰劑，並進行十二個月追蹤。結果發現，安慰劑組的呼吸道感染率為四成二、卡介苗組為二成五；接種卡介苗老人出院後，再次感染時間也比安慰劑長者晚五周。不過，研究也指出，卡介苗是否對新冠肺炎有防範效果，尚待證實。

新冠肺炎肆虐全球以來，各國無不在尋找解方。四月初澳洲發表研究顯示，亞洲、非洲因卡介苗接種率較歐美高，確診、重症個案相對少，認為卡介苗或可成為新冠肺炎的解方之一。目前也有許多廠商針對卡介苗對抗新冠肺炎的效果進行臨床試驗，但目前尚未有進一步的成果。

黃立民表示，卡介苗主要產生非特異性免疫增強效果，在仍有保護力的狀況下，對所有感染症都有效。但卡介苗施打後，其特異性免疫增強效果會在兩年內消失，除非補打，否則對一般成人對抗新冠肺炎的效益不大。

黃立民說，除非世界衛生組織（WHO）或歐美等國發表相關報告，確切指出卡介苗對新冠肺炎的防治成效，否則不考慮在新冠疫苗研發成功前，對老年人或高風險族群全面施打卡介苗。

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