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健保漲不漲？ 蘇貞昌兩原則：健保不能倒、公平合理

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
健保漲不漲？蘇貞昌提兩原則「健保不能倒、公平合理」。圖／擷取自國會頻道
健保漲不漲？蘇貞昌提兩原則「健保不能倒、公平合理」。圖／擷取自國會頻道

衛生福利部全民健康保險會11月將開會討論是否調漲保費，行政院長蘇貞昌今表示，自己不喊口號，健保是否調漲將根據健保不能倒、公平合理這兩個原則來面對。

蘇貞昌今率內閣赴立法院報告「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時質疑，究竟健保費有沒有要漲價，實際考量為何。

衛福部長陳時中表示，保險必須要收支能夠平衡，這是法律規定，因此11月要檢視相關費率，也會盡量就公平性、需要性跟健保會委員溝通，但是否調整要在收支連動情況才能做決定。

陳時中也表明自己對漲價與否的態度，就是希望在疫情紓困時候，減輕民眾負擔，不過疫情時刻是否要對健康加強投資，這也都是討論方向，因為投資健康是非常重要的事情，無論食安、健康都是，人民對於健康的投資是重視的，但採用怎樣的方式才能達到公平適當調整，讓健保永續，這是政府要做的方向。

蘇貞昌補充表示，健保兩元則是「健保不能倒、公平合理」，所以健保有委員會機制，每年滾動檢討維持健保、繳費方式等等，也希望相關使用醫療、藥物使用都要在合理界線。

楊瓊瓔則要求對於無效醫療的管控，應該要加強。

健保 蘇貞昌 保費 陳時中

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