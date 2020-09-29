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台南善化農會新開發黑芝麻五穀飲 主打自然健康即食
台南市善化區今天發表新開發的「健康好麻吉-黑芝麻五穀飲」，以善化在地生產的芝麻（胡麻）搭配台南在地生產的糙米與薏仁、高粱、黑米等穀類製成，強調100%在地食材不添加任何防腐劑及人工香料。
善化農會總幹事洪錦秀表示，這款新產品保證天然又營養，是適合各年齡層的全方位健康食品 ，新產品包裝以兩人相互乾杯的意象呈現，希望消費者不僅喝得健康、更喝得開心，日前她與理事長丁水明等途經總統府，前往拜會副總統、台南市長賴清德，賴副總統也大力推薦這款健康新飲品。
參加發表會的台南市議員林志展長年吃素，他表示，試喝後覺得這款健康飲料，很適合推廣，他會號召地方善心人士團購來贈送有需要的單位學校與弱勢。
善化區農會近年投入研發各種胡麻農特產品，除了芝麻麵與芝麻粉熱銷超過10年，近兩年陸續推出芝麻拌麵、芝麻糕、文光糕、芝麻油、芝麻粉、芝麻糖等等加工產品，提高附加價值，也增加了農民收益。
善化是台灣主要胡麻產區，產量多品質也優異。善化區農會自民國85年開始推廣輔導農民種植台南一號胡麻，與農民以契作方式保證價格收購，經過加工及結合地方傳統特色，陸續發展出一系列特色伴手禮。
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