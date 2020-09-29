中秋烤肉求醃醬配方超前部署 內行人：加這一味口感立即升級

中秋節已成烤肉節，月餅、柚子都只能當配角。有網友為了超前部署中秋烤肉，求問各式烤肉醃醬製作方法，引出高手分享一味秘方，讓烤肉口感立即升級。

一位網友在《PTT cookclub》版以「求各種中秋烤肉醃醬」為題發文，去年中秋時試做的腐乳醃雞腿肉，家人都蠻喜歡的，今年打算嘗試製作更多種自製烤肉醬，為即將到來的中秋烤肉盛事超前部署，希望網友們能分享獨家秘方。

眾網友提供的各式醃醬原料，除了常見的醬油、糖、蔥花、米酒外，有高手建議要加這一味「柳橙原汁」，加了柳橙原汁，除了滿滿的果香味，還可讓肉質更軟嫩，口感立即昇華。柳橙原汁和其他調味品都可搭，只要調到自己喜歡的味道即可，如果不想加其他調味品，單獨使用也可以。

另有人分享其他調醬，例如「Tabasco+辣椒粉（可以再加幾滴檸檬汁）」、「醃料的酒改用紹興，醃雞肉就變成醉雞風味了」、「咖哩粉+優格很不錯喔」；也有人認為選用的肉品很重要，「品質好的肉，我都不醃直接烤，最後上現磨黑胡椒」。