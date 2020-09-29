桃園捷運推青埔一日票 官網登錄抽國內不限航點機票

桃園青埔有水族館、嘉年華等景點活動，成為國內今年下半年最熱旅遊景點，桃園捷運公司看準遊樂人潮，10月1日起推出「青埔一日票」，單價售價320元可無限暢遊機捷沿線及青埔一整天，再享三重優惠，上網登錄有機會抽到國內不限航點來回機票。

桃園捷運公司指出，隨著各大商場、水族館陸續開幕，青埔近來發展蓬勃越發熱鬧，除了景點好好玩，即日起至11月30日「2020桃園歡樂嘉年華」登場，10月31日至11月8日「桃園萬聖節」以及12月31日「2021桃園跨年晚會」都將接力上陣，人潮可期。

桃捷公司的青埔一日票推出三重優惠，第一重優惠為限量贈送「瞬遊機捷」或「玩味機捷線-Follow覓」旅遊書1本；第二重優惠為持青埔一日票享JETS樂園入園票價5折（原價80元）優惠，以及享青埔沿線商家優惠https://reurl.cc/zzlLeQ。

第三重優惠為官網登錄卡號資料送美式咖啡，並可參加抽獎活動，最大獎為國內不限航點來回機票。除了青埔一日票，旅客另可選擇購買「青埔星光套票」，內含2張青埔一日票及2張新光影城電影票，優惠價只要880元，暢遊青埔順道到最新影城看電影，桃捷公司也搭配最新票券活動推出「桃園最青」彩繪列車，每天從A21與A1發車。