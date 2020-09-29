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糖友也想吃月餅 四招撇步很安心

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶（左）傳授糖友在中秋節期間衛教營養的四招撇步。圖／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶（左）傳授糖友在中秋節期間衛教營養的四招撇步。圖／業者提供

中秋節快到了，坊間應景的各式口味月餅紛紛上架，近來在內科整合門診裡詢問飲食問題的患者也變多起來，「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶即發現，糖尿病患者最常問的就是「我能不能吃月餅？」或「我有血糖問題，都不敢吃…」。為讓糖友也能開心過中秋，林俋伶也提供衛教營養的四招好用撇步，讓糖友過中秋節同時避免吃出問題。

「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶指出，最近即有位中年男性糖友，有十年的糖尿病史，平時血糖均控制良好，但是這次回診驗血糖，卻發現他的血糖數值出現波動大情形，飯後血糖達到285，以這位患者的情形而言，他的飯後血糖值應該在180 mg/dl，數值明顯過高。問起他最近的飲食內容，才發現因為中秋節快到了，不僅多吃了些月餅，連帶平時會在餐後散步的習慣，也怠惰了。

個案管理師林俋伶表示，糖尿病患開心過中秋的原則是藥物、飲食和運動，三者皆不可或缺。她因此提供糖友在中秋節期間衛教營養的四招撇步，分別是，第一招，開心過節之餘不能忘記服用藥物，藥物必須依照醫師指示按時服藥。

第二招，運動不能停，餐後散步30分鐘，飲食營養要均衡，三餐定時定量。

第三招，避免因為慶祝吃過多慶節代表食物。中秋節期間各大連鎖超商、麵包店陸續出現中秋節禮盒，內容不外乎，月餅、蛋黃酥、鳳梨酥等各式糕點。糕點是屬於高糖、高油、高熱量的食品，成分包括，麵粉、奶油、油、糖。而內餡則包括，紅豆、芋頭、綠豆及鹹蛋黃等。吃一整塊月餅就等於吃了半碗飯，五穀根莖類，例如，飯、麵、地瓜、南瓜等，就須減量。

第四招，由於月餅不易有飽足感，一不小心就會攝取過量，建議增加蔬菜及蛋白質，例如，肉、蛋、海鮮、豆腐及魚類等份量，來提升飽足感。

中秋節 月餅 糖尿病

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