好萊塢男星狂曬台灣美照 「台北橋機車瀑布」亮相飄滿台灣味

美國好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）8月在臉書貼出一張2016年台灣桃園燈會照片，並向廣大網友徵求台灣的美照。今天（29日）他再度PO出台北橋機車瀑布超經典特色照，短時間內就吸引近萬人按讚。

喬瑟夫高登李維曾出演不少賣座電影，如《全面啟動》、《戀夏五百日》等，在影視圈獲得高評價，日前他在公開場合大讚台灣防疫成果，便在臉書向網友徵求台灣美照，8月時他率先在臉書PO出2016年台灣燈會的燈籠美照，吸引大批網友朝聖。

他今天再度PO出「台北橋機車瀑布照」，極具台灣特色的美照登上喬瑟夫高登李維臉書版面令許多台灣網友相當驚喜，不少台灣網友也紛紛留言貼出自己手機裡的台灣美照，連屏東縣長潘孟安也在下方親自留言「謝謝Joseph Gordon-Levitt 讓全世界看見台灣的美」，文章飄出滿滿台灣味。

喬瑟夫高登李維向網友徵求台灣美照，並上傳至他經營的「HitRecord」網站上，他在當中開設「Faces of Taiwan（台灣面孔）」專區收納台灣美照，9月中旬他才PO出短短2分半的影片集結台灣特色美景，如101、九份等知名景點，令人期待他後續會再推出哪些驚喜計畫。