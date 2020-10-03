預防痛風發作 比起啤酒更要當心這項「庶民美食」

許多人步入中年之後，都碰上痛風問題。若是放著不管，還會進一步引發高血壓、心肌梗塞等症狀。日本媒體「DIAMOND」就記載，日本營養師岡田明子分痛風的成因，在於體內的尿酸生產與排泄的平衡遭到破壞，並指出這六大因素很可能會造成痛風。

1.體內「普林」增加。普林是由核酸構成的物質，如果未經代謝，最後形成尿酸。普林體會隨著細胞老化而增加。另外普林也負責運動和臟器活動，當人在進行劇烈運動時，體內燃燒大量能量後，殘渣便會生成普林。

2.肥胖。肥胖會促進普林的合成，還會減弱尿酸的排泄機能。而容易造成肥胖的砂糖或動物性食品，同時也會增加尿酸量。因此飲食時就需多加注意，並適當控制體重為上。

3.腎功能衰弱。腎功能若是不佳，那麼便會影響代謝功能，造成尿酸在體內堆積。隨著年紀的增長，腎功能不只會逐漸衰退，高血壓、糖尿病等問題也會對腎造成負擔。最好多喝水，經常保持身體代謝。

4.酒精過量。酒精在體內分解時會產生尿酸，無論任何酒精都會，因此選少普林的酒也無法避免。想預防痛風，就必須避免飲酒過量。

5.過度攝取普林含量多的食物。如動物的肝、白子（魚類睪丸）、魚乾等食材。另外普林易溶於水，因此如雞湯等由動物熬煮的濃湯必須要避免。像是民眾愛吃的拉麵湯裡頭就有很多普林，且還有高鹽分脂肪，建議不要全喝光。

一般雖認為魚卵也含有大量普林，不過鮭魚卵、鯡魚卵的普林含量其實不高。愛吃臟器的饕客，則可取用普林較少的雞胗。而一般的配菜，還是推薦雞蛋、豆腐、起司或枝豆等。

6.壓力過大。壓力會造成腎臟負擔，尿酸增加。如果在飲食上已經適度控管，但是尿酸值仍居高不下，那就很可能是心理的問題。特別是平常責任感重，苦悶都放在心裡的人，更需要注意。透過運動或挖掘興趣，來適度紓發壓力吧。