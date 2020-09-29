中秋連假4天 中橫便道開放5時段通行便民

為便利大梨山地區民眾中秋連續假期返鄉通行，中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分；10月5日則恢復為現行3時段，上午7時、12時及下午4時30分開放通行，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，則封閉道路禁止通行。

公路總局谷關工務段表示，因應梨山地區居民中秋返鄉需求，中秋連假中橫便道原開放3個時段增至5個時段，但僅限於梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象，一般民眾只能搭乘豐原客運通行中橫便道。