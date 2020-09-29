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中秋連假4天 中橫便道開放5時段通行便民

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分。圖／公路總局谷關工務段提供
中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分。圖／公路總局谷關工務段提供

為便利大梨山地區民眾中秋連續假期返鄉通行，中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分；10月5日則恢復為現行3時段，上午7時、12時及下午4時30分開放通行，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，則封閉道路禁止通行。

公路總局谷關工務段表示，因應梨山地區居民中秋返鄉需求，中秋連假中橫便道原開放3個時段增至5個時段，但僅限於梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象，一般民眾只能搭乘豐原客運通行中橫便道。

公路總局谷關工務段呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息，以免造成交通不便。

中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分。圖／公路總局谷關工務段提供
中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分。圖／公路總局谷關工務段提供

中橫 梨山 中秋 連假

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