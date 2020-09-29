中秋連假墾丁一房難求 連假塞車地雷報你知

中秋4天連假周四登場，屏東熱門旅遊地墾丁核心區旅宿店前兩天都滿房，警方估計湧入10萬遊客，加上龐大車潮往來台東，塞車不可免；旅遊達人提醒，南下車潮最熱門時段是連假前兩天的上午7時至下午1時，出現在台1線枋寮水底寮至枋山南下路段，北上車潮集中在每天下午2至6時的台1線枋山至枋寮段，不想讓塞車壞了遊興，可避開「地雷」時段。

暑假結束後的首個連假，墾丁核心區旅宿在中秋連假、國慶連假前兩天和周末多滿房，旅遊達人陳麗萍建議，這兩天臨時決定下墾丁，可到區外的旅宿店試手氣，注意避開塞車時段，以免壞了遊興；小琉球也是連假前兩天滿房，連假期間預估每日萬人登島，交通船採機動加班因應，鄭姓民宿業者說，連假期間一房難求，可在東港住宿，隔天再搭船登島，但如果沒預訂船票，要有排逾1小時的心理準備。

國旅爆發後，省道台1線枋山至枋寮段北上車道，因匯集台9線台東及墾丁地區返鄉車流，假日常塞車，有鑑於部分駕駛人違規走路肩，影響機車族路權，警方除延續博愛橋（436公里）至三岔路口（437公里）北上路段的實體交通錐強制分隔措施，中秋節連假新增枋山大橋（453公里）至內獅路口（447公里）段，一直到國慶連假結束；台1線枋寮水底寮至枋山南下路段每天上午採調撥車道因應。

通往墾丁的省道台26線，因適逢車城福安宮土地公祝壽、遶境人潮，警方必要時實施南下由車城路段管制，3日起北上車道實施疏導措施；夜間人潮集中的墾丁大街，連假未採「人車分流管制」，僅採單行道管制措施，連假每日傍晚6時起，南下從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下，北上則行駛墾丁路，禁入大灣路。