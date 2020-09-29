60歲男子14公分大晚期肝腫瘤 肝動脈化療後幾乎消失

60歲林姓男子平常有喝酒習慣，本身患有C型肝炎，他因右上腹疼痛掛急診，經電腦斷層掃描發現肝臟右葉有顆約14公分的肝腫瘤，不僅侵犯右側肝門靜脈，還有輕度腫瘤破裂情形，診斷確認為晚期肝癌，與醫師討論後，病患決定接受肝動脈化療，完成2次治療後，林姓男子腹痛明顯改善且無副作用，甲型胎兒蛋白從原來51800ng/ml下降至1400ng/ml，14公分大的肝腫瘤縮小到幾乎消失。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，肝癌病人中約有2至3成診斷發現時就已是晚期肝癌，以往晚期肝癌診斷後存活時間可能只有數個月，但根據研究顯示，肝動脈化療3成以上有部分或完全治療的成效，有些晚期肝癌病人接受治療後，存活時間可達數年。

他指出，肝動脈化療是從左下鎖骨動脈或股動脈放置暫時性肝動脈導管，對肝腫瘤採用低劑量化療，這對肝臟傷害少且安全性高。病人每1到2個月進行一次治療，每次療程5天，視病人狀況搭配其他治療，如標靶治療，可為晚期肝癌病人獲得完善的治療成效，因治療方式與成效因人而異，治療前可與醫師討論與規畫。