快訊

民歌都是風花雪月？回首「校園民歌」的起源與爭議

負評如潮！女職員自拍宣傳影片下架 勞動部：她們很難過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

60歲男子14公分大晚期肝腫瘤 肝動脈化療後幾乎消失

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林姓男子原有14公分大的肝腫瘤(紅圈處)，經肝動脈化療後，腫瘤縮小到幾乎消失(藍圈處)。圖／大千綜合醫院提供
林姓男子原有14公分大的肝腫瘤(紅圈處)，經肝動脈化療後，腫瘤縮小到幾乎消失(藍圈處)。圖／大千綜合醫院提供

60歲林姓男子平常有喝酒習慣，本身患有C型肝炎，他因右上腹疼痛掛急診，經電腦斷層掃描發現肝臟右葉有顆約14公分的肝腫瘤，不僅侵犯右側肝門靜脈，還有輕度腫瘤破裂情形，診斷確認為晚期肝癌，與醫師討論後，病患決定接受肝動脈化療，完成2次治療後，林姓男子腹痛明顯改善且無副作用，甲型胎兒蛋白從原來51800ng/ml下降至1400ng/ml，14公分大的肝腫瘤縮小到幾乎消失。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，肝癌病人中約有2至3成診斷發現時就已是晚期肝癌，以往晚期肝癌診斷後存活時間可能只有數個月，但根據研究顯示，肝動脈化療3成以上有部分或完全治療的成效，有些晚期肝癌病人接受治療後，存活時間可達數年。

他指出，肝動脈化療是從左下鎖骨動脈或股動脈放置暫時性肝動脈導管，對肝腫瘤採用低劑量化療，這對肝臟傷害少且安全性高。病人每1到2個月進行一次治療，每次療程5天，視病人狀況搭配其他治療，如標靶治療，可為晚期肝癌病人獲得完善的治療成效，因治療方式與成效因人而異，治療前可與醫師討論與規畫。

林德福表示，據衛生福利部報告指出，肝癌為全國主要癌症死因的第2位，每年肝癌死亡人數高達8000人，B、C型肝炎或肝硬化病人都是肝癌的高風險族群，建議3至6個月要接受腹部超音波追蹤，一旦有肝腫瘤發生時，即可盡早確認及治療。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，肝動脈化療對晚期肝癌有3成以上部分或完全治療的成效。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，肝動脈化療對晚期肝癌有3成以上部分或完全治療的成效。圖／大千綜合醫院提供

肝癌 腫瘤 醫師

延伸閱讀

癌症打不倒漫畫 蕭言中：生命終點來臨前持續創作

B、C肝免費篩檢對象擴大為45歲至79歲

美籍女北京化療急性血癌 煎熬四個月來台救命成功

搶遞案！要蔡英文為美豬國情報告 藍委馬拉松守議場大門

相關新聞

好萊塢男星狂曬台灣美照 「台北橋機車瀑布」亮相飄滿台灣味

美國好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）8月在臉書貼出一張2016年台灣桃園燈會照片，並向廣大網友徵求台灣的美照。今天（29日）他再度PO出台北橋機車瀑布超經典特色照，短時間內就吸引近萬人按讚。

濫用醫療...醫院淪為「托老院」 醫呼籲：健保必須漲

台灣醫療體系完善，健保制度更堪稱世界第一，但是制度的方便和美意，卻造成部分民眾濫用醫療資源的結果，使第一線醫護人員備感困擾。

健保漲不漲？ 蘇貞昌兩原則：健保不能倒、公平合理

衛生福利部全民健康保險會11月將開會討論是否調漲保費，行政院長蘇貞昌今表示，自己不喊口號，健保是否調漲將根據健保不能倒、...

台南善化農會新開發黑芝麻五穀飲 主打自然健康即食

台南市善化區今天發表新開發的「健康好麻吉-黑芝麻五穀飲」，以善化在地生產的芝麻（胡麻）搭配台南在地生產的糙米與薏仁、高粱...

桃園捷運推青埔一日票 官網登錄抽國內不限航點機票

桃園青埔有水族館、嘉年華等景點活動，成為國內今年下半年最熱旅遊景點，桃園捷運公司看準遊樂人潮，10月1日起推出「青埔一日...

中秋國慶連假出遊 車輛記得先檢查保養避免火燒車

中秋及國慶連假接連到來，許多民眾趁著假日開車到外縣市遊玩，新竹縣政府消防局提醒，出門長途旅程前，除了平時檢查五油三水，也...

中秋連假4天 中橫便道開放5時段通行便民

為便利大梨山地區民眾中秋連續假期返鄉通行，中橫便道自10月1日至4日共4天，原開放3個時段增加為5個時段，分別為上午7時...

中秋連假墾丁一房難求 連假塞車地雷報你知

中秋4天連假周四登場，屏東熱門旅遊地墾丁核心區旅宿店前兩天都滿房，警方估計湧入10萬遊客，加上龐大車潮往來台東，塞車不可...

60歲男子14公分大晚期肝腫瘤 肝動脈化療後幾乎消失

60歲林姓男子平常有喝酒習慣，本身患有C型肝炎，他因右上腹疼痛掛急診，經電腦斷層掃描發現肝臟右葉有顆約14公分的肝腫瘤，...

宜蘭獲安心旅遊補助超過4億元 10月底前加碼推優惠

安心旅遊補助專案確定到10月底，宜蘭縣截至目前已向中央申請7次補助經費，累積補助金額達4億4千萬元，共補助44萬個房間數...

連假！西濱快竹南路段7平交路口封閉管制

中秋節、國慶日連續假期即將接踵而來，台61線西濱快速公路竹南路段是連假期間重要的交通疏運路段，公路總局為有效紓解台61線...

再減農民負擔！高雄10月1日起加碼2成補助農作物保險

中央政府推動農作物保險最高補助50％、每公頃補助3萬元，高雄市長陳其邁今天上午宣布，從10月1日起，高雄市加碼再補助20...

熱門新聞

台灣東南部海域地震 規模4.4

偽出國苗栗第二波 免稅商店昇恆昌再推「快閃特賣會」

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

吃柚子不能吃藥隔餐吃就好？醫師：跟你想的不一樣

台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。