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宜蘭獲安心旅遊補助超過4億元 10月底前加碼推優惠
安心旅遊補助專案確定到10月底，宜蘭縣截至目前已向中央申請7次補助經費，累積補助金額達4億4千萬元，共補助44萬個房間數，補助金額在全國前三名，預計10月底以前推出加碼消費送好康。
安心旅遊帶動宜蘭旅遊人氣回升，縣政府呼應中央政策，配合振興三倍券推出加碼「酷樂券」，結合縣內共202家業者，設計食宿遊購行等多項優惠，並舉辦多項夜間活動，吸引遊客留宿。
縣政府工商旅遊處統計，宜蘭截至目前為止，已向中央申請7次安心旅遊補助經費，累積補助金額達4億4千萬元，共補助44萬個房間數。10月初適逢中秋及國慶日等連續假期，宜蘭旅遊市場更熱絡，目前礁溪溫泉區的觀光飯店平均訂房幾乎都達九成以上。
縣政府提醒，除了安心旅遊補助外，來到宜蘭旅遊住宿，還能參加樂遊宜蘭抽好禮活動，只要在縣內合法商家(含住宿)累積消費滿3000元以上，將發票或收據上傳到活動網站，就有機會抽中汽車、電動機車、智慧型手機等大獎，千萬不要放棄中獎機會。
此外10月23日至25日「2020蘭陽媽祖文化節」也將熱鬧展開，除了自由行旅客優惠，針對旅行社也有「獎勵旅遊」方案，只要旅行社組團10人以上，安排參與「2020媽祖文化節遶境」行程、噶瑪蘭公主光雕展演活動及任選宜蘭觀光工廠與休閒農場之一，每位旅客可補助350元，期待刺激消費，發揮安心旅遊加乘效益。
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