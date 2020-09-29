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連假！西濱快竹南路段7平交路口封閉管制

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線西濱快速公路竹南路段在中秋、 國慶連假期間共有7處平交路口，將在部分時段封閉橫向路口。記者胡蓬生／攝影
台61線西濱快速公路竹南路段在中秋、 國慶連假期間共有7處平交路口，將在部分時段封閉橫向路口。記者胡蓬生／攝影

中秋節國慶日連續假期即將接踵而來，台61線西濱快速公路竹南路段是連假期間重要的交通疏運路段，公路總局為有效紓解台61線北上車潮，部分時段將封閉 7個平交路口，以利主線車流紓導，公路總局提醒民眾及駕駛人注意。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，今年中秋節連假自10月1日至4日共4天，國慶連假9至11日共3天，為因應台61線連假期間湧現返鄉及旅遊車潮，公路總局在10月3日（周六）、4日（周日）及10日（周六）至11日（周日）共4天，部分時段封閉台61線竹南路段平交路口，封閉路段及時段工務段都會派員會同現場警力協助引導車流。

預定封閉的7處路口及時段，包括台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口、台61線101K+300苗11大山腳路口共6處平交路口在10月3、4日及 10、11日下午1點至晚上11點封閉橫向路口；另外，台61線87K+600崎頂路口3、4日及10、11日晚上8至11點封閉橫向路口。

苗栗工務段表示，10月4日、10月11日將視現場車流狀況提早解除封閉；平交路口封閉方式採取快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響繼續進行，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲車輛駕駛人在以上時段如需穿越台61線封閉路口請務必提前改道。

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