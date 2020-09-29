再減農民負擔！高雄10月1日起加碼2成補助農作物保險

中央政府推動農作物保險最高補助50％、每公頃補助3萬元，高雄市長陳其邁今天上午宣布，從10月1日起，高雄市加碼再補助20％，適用範圍為目前中央定出的8種農作物保險，即水稻、芒果、香蕉、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨。至於國內種植面積不小的鳳梨，高雄市農業局長王正一表示，中央目前還沒有規畫。

高屏是香蕉產品，高屏蕉農已可以投保，王正一說，中央推出的農作物保險措施，全國投保率不到1%，但高雄的投保戶最多，已有90多戶投保，不少農民還要算看看划不划得來。

陳其邁說，高雄市加碼補助農民投保農作物保險的相關費用，預估約1000萬元，都由市府負擔。