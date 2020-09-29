連假桃園八德有交管 2條不塞車路線

中秋連假期間返鄉、出遊車潮眾多，桃園市政府警察局八德分局將於10月1日至10月4日連假期間，在轄內各重要路口實施交通疏導，由於介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，警方也給出2條建議改道路線，避免大量車流導致路況壅塞。

八德區連假期間實施交管的重要路段包括省道台4線、大湳交流道等路段、八德區長興路、新興路等重要路口，另外，介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，為避免車輛壅塞，八德警方貼心提供2條建議改道路線。

建議改道路線分別為，第一種「介壽路往桃園方向」，建議提前改道興豐路、大興路、東勇北路、建新街、保羅街等路段。第二種「介壽路往八德方向」，建議提前改道中山路、國際路一段、廣福路、廣興路、仁德路、豐田路、豐德路等路段。

八德轄區內也有不少容易聚集人潮的景點，如有八德埤塘生態公園（位於興豐路段）及大型賣場廣豐新天地（位於介壽路、大智路口）等知名景點。警方提醒，興豐路段為對外連接新北市的交通樞紐路段，請民眾務必特別小心駕駛、減速慢行。

八德警方表示，如民眾欲前往八德埤塘生態公園的民眾，建議可由國道二號下大湳交流道（往八德方向） ->福德一路->左轉和平路->左轉榮興路->左轉榮興路189巷出來可接興豐路來避開車潮。

另廣豐新天地賣場時常吸引許多外地遊客前來逛街購物，民眾往往因路況不熟悉而多繞路，導致周圍路段壅塞，警方建議，用路人若從國道二號下大湳交流道（往八德方向）可走福德一路->和強路->義勇街->大智路行駛。