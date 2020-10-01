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《大佛普拉斯》後的全新感悟！《同學麥娜絲》道出真實人生的無奈嘆息

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
金馬獎最佳新導演黃信堯的新作「同學麥娜絲」。圖／金馬執委會提供
金馬獎最佳新導演黃信堯的新作「同學麥娜絲」。圖／金馬執委會提供

你還記得《大佛普拉斯》當年帶來的震撼和感動嗎？

2017年的金馬獎，《大佛普拉斯》以最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲等5大獎項堪稱最大贏家，在導演黃信堯質樸且堅毅的詮釋下，整個作品散發一種小人物的精彩，更在那對社會的無奈下，縈繞滿腹委屈的省思。

1973年出生的黃信堯，在28歲報考台南藝術大學音像紀錄研究所之前，完完全全沒有接觸過任何跟電影、紀錄片、影像相關的實務經驗和工作，甚至連報考第一年都沒有考上。

對影像有著濃厚興趣的他，靠著不斷的鑽研和自學、堅持不懈的拼勁，摸索出這行業辛勤卻又堅實的箇中奧祕。

《大佛普拉斯》是他所拍攝的第一部劇情長片、也是第一次往電影圈發展，他的座右銘是「拍每一部作品絕對不是想著要賺錢，而是如何把電影拍好、傳達自己想說的故事。」

加和減的黑色幽默

如今，繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯即將再次推出「麥娜絲」（minus），一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

電影《同學麥娜絲》由葉如芬、鍾孟宏監製，鄭人碩、劉冠廷、納豆、施名帥主演。電影創意來自黃信堯拍攝的紀錄片《唬爛三小》，講述四位高中同學長大後的生活，幽默道出中年男子面對的人生困境。

黃信堯透露，此次電影故事創意來自於他和高中同學的情誼與人生經歷，學生時期在泡沫紅茶店刁牌的幹話，在出社會後卻變成對唬爛人生的聲聲無奈與嘆息。

他表示，「《大佛普拉斯》與《同學麥娜絲》的『加與減』其實代表著人生有起有落，其實每個人都會面臨『生活好難』的困境，要如何面對，有時真的需要一些老朋友支持和讓你抒發情緒。在第一部電影後我重新審視自己，也想起了我年輕時最親密的朋友們。」

現代人生活的縮影

有趣的是，這次故事有以自己同學為原型的角色，但更多是取材自周遭朋友或新聞報導聽來的故事，導演把這些資訊融合後再重新創造出新的人物，所以每個角色都有著現代人的影子。

「這些人物就像你騎車停紅綠燈時，和你一起等紅燈的騎士的故事。」

黃信堯分享，鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥飾演的「四人幫」老同學各自代表著「理想、為別人著想、黑白亂想、夢想」的四種現代人縮影，他們各自追尋人生的過程中，友誼也慢慢起了化學變化，爆笑的學生幹話漸漸變成了真實人生的無奈嘆息。

導演黃信堯透露「四人幫」同學的名字其實暗藏著現代人對人生的疑問，鄭人碩飾演的「電風」每天不停地忙碌打轉，就像電風扇一樣，吹出來的風力卻有限，永遠達不到自己的理想；劉冠廷飾演的「閉結」總是替別人著想，他講話結巴，就像現代人心理有很多想法，卻不知怎麼說出口。

而納豆飾演的「罐頭」常常胡思亂想，像罐頭食品雖然好吃但吃多了對身體不好；施名帥飾演的「添仔」追逐著導演夢，卻總是離成功差了一步，他的全名叫吳銘添彷彿沒有明天。

這四人名字的總和就像現代人心中對人生的疑問──「每天為生活忙碌打轉，滿腹想法，卻不知如何表達，一堆夢想隨著年紀只變得胡思亂想，我們的明天到底會怎麼樣？」

（作者／魯皓平 本文出自2020.9.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

電影 大佛普拉斯 幹話 紀錄片

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