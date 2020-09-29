看過來！中秋4天連假 彰化警方規畫交通疏導措施

為因應10月1日起至10月4日中秋節4天連續假期，預期返鄉及旅遊會湧現車潮，彰化縣警察局規畫相關交通疏導措施，提供民眾參考，同時也會加派警力維護交通順暢。

相關交通疏導措施如下：

一、 埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，10月1、2日0時至24時封閉匯入國1南下匝道，另於10月3、4日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，請民眾在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路，替代道路規畫分別是：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的車輛，西行可由埔心交流道→左轉埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，東行由埔鹽交流道→右轉台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

二、 國道1號彰化交流道、員林交流道，假期期間因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，用路人請提早規畫，改由北斗交流道上國道1號或由和美交流道上國道3號，或可選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

三、 彰化縣在連續假期期間易壅塞路段：員林市台76線與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝匝道、溪湖鎮員鹿路與西環路口、田尾鄉公路花園等，縣警局均規畫警力加強交通疏導，如需改行替代道路，可至警察局交通警察隊網站(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)查詢相關交通資訊。

四、 鹿港古蹟區（天后宮）交通狀況提醒：

(一) 天后宮周邊因遊客眾多，道路實施車輛管制，鹿港鎮公所在鎮內規畫有15處停車場，共計停車格1827格，請民眾多加利用停車導引資訊系統，導引車輛停放後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區。

(二) 外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→接彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港區。