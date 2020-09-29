台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

根據氣象局地震報告，台東今天在6小時連續發生七起地震，震央皆位在東南部外海附近，其中清晨4時50分更達規模5.3。對此，氣象局表示，這是該地區20年來首度出現規模5以上地震，推斷今天的群震跟位在馬尼拉隱沒帶上方的增積岩體能量釋放有關。另外不排除這一周內再出現規模4以上餘震。

今晨3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級。

接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分又發生規模3.5地震。稍早9時14分再發生規模5的地震。深度皆落在9到11公里。

對此，地震預報中心主任陳國昌接受本報採訪時表示，台灣地震最主要來源就是板塊碰撞，板塊碰撞在台灣又有兩個隱沒帶，今天七起地震震央就是其中之一。

陳國昌說，整體來說今天震央發生位置在馬尼拉隱沒帶上方的增積岩體，一開始在「拉」的時後造成變形，接著是破碎。是能量長期累積結果，造成破裂以及釋放，而該區域有個特性，就是長期規模較小，且通常為群震。

陳國昌說，探究今天七起地震，3時05分是前震，4時50分是主震，後續都是餘震。該區域大地震不多，2000年到現在，過去20年來超過規模5只有今天這次，其他有24次是規模4到5的地震。

陳國昌說，該區域地震特性是不平均，且有重複性群震現象，每隔一段時間出現，因此不排除一周內還有規模4以上餘震。但民眾可以不用太擔心。