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台中校園中毒疑案再傳1校！累計3校130學生中鏢
台中市繼2所高中住校生疑似食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點，有78名人疑似食物中毒送醫後，再傳出第3校52名住宿生中鏢。台中市食品藥物安全處統計，累計有3校、130學生出現身體不適症狀，在本月26日通報，目前3名學生在醫院留觀，食安處獲報當天到3校採樣調查，並勒令該團膳公司暫停作業，昨天中午複查，結果複查合格，恢復供餐。相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐。
台中市26日當天上午陸續傳出包括文華高中、衛道中學共78名學生疑似25日晚間食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點後，陸續出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，不料，豐原高商52住宿學生也是食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點後出現不適，使疑似食物中毒人數暴增到130人。
食安處說明，食安處獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至兩校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查了解，三校學生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，分別於24日晚間9時、25日早上及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。
食安處在26日獲報當天，勒令該團膳公司餐盒廠暫停作業，昨天中午複查，結果複查合格，恢復供餐。
食安處指出，相關採檢送驗中，檢驗結果最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。
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