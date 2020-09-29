台中校園中毒疑案再傳1校！累計3校130學生中鏢

台中市繼2所高中住校生疑似食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點，有78名人疑似食物中毒送醫後，再傳出第3校52名住宿生中鏢。台中市食品藥物安全處統計，累計有3校、130學生出現身體不適症狀，在本月26日通報，目前3名學生在醫院留觀，食安處獲報當天到3校採樣調查，並勒令該團膳公司暫停作業，昨天中午複查，結果複查合格，恢復供餐。相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐。

台中市26日當天上午陸續傳出包括文華高中、衛道中學共78名學生疑似25日晚間食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點後，陸續出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，不料，豐原高商52住宿學生也是食用同一團膳公司供應的晚餐及甜點後出現不適，使疑似食物中毒人數暴增到130人。

食安處說明，食安處獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至兩校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查了解，三校學生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，分別於24日晚間9時、25日早上及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。

食安處在26日獲報當天，勒令該團膳公司餐盒廠暫停作業，昨天中午複查，結果複查合格，恢復供餐。