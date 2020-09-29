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營養午餐明年8月才換約 新北議員憂：用萊豬無法可罰

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員陳偉杰表示，市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，以免萊豬流入校園，圖為學生抬營養午餐畫面。圖／本報系資料照
新北市議員陳偉杰表示，市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，以免萊豬流入校園，圖為學生抬營養午餐畫面。圖／本報系資料照

明年1月1日政府將開放含萊克多巴胺美豬進口，教育部雖已函文各級學校，要求優先使用國產豬，不過新北市議員陳偉杰指出，各校營養午餐契約早在暑假前就已簽好，現行契約內根本沒有規定要優先採用國產豬，也沒有禁用萊豬或其再製品，加上學校契約採學年制一年一換，下學期就是空窗期，「根本無法阻止萊肉豬流入校園」，市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約。

陳偉杰表示，教育部函文充其量只是行政命令，依照契約自由原則，各校已簽約廠商根本不必理會教育部公文，也不會受罰，這對每日在學校食用營養午餐的師生來說，已經造成健康威脅。

陳偉杰強調，市府不能兩手一攤說沒辦法，為防止明年1月到8月成為萊豬進入校園的高風險期，市府應立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，或至少內容必須加註禁用萊豬及水餃、貢丸等再製品，確保師生食用營養午餐安全無虞。

教育局長張明文坦言，各校在換約前會有半年空窗期，若無法更換契約，就無法強制要求廠商禁用萊豬，中央修法速度如果不夠快，確實要到明年8月才能換約，在此之前，各校廠商的確可以依約行事，無明文禁止使用萊豬以及其再製品。

教育局表示，已陸續召集團膳業者、食材商、農衛單位及學校代表開會，研議開放萊豬進口後的因應措施，另將與業者協調午餐相關契約變更事宜，農業局及衛生局也將加強肉品產地抽驗，保障校園午餐食材來源。

教育局也向中央建議，應修改學校衛生法，明訂學校午餐使用的豬牛等肉品生鮮食材及加工品，一律採用國內食材，並修改食品安全衛生管理法，要求含豬肉原料之完整包裝或散裝食品強制標示「原產地(國)」。

此外，為避免美豬牛開放進口影響國內畜牧業，使國產肉品價格上漲，應協助畜產業穩定肉品價格，並建置肉品調度或採購平台，經相關專業單位檢驗把關，以利學校採購豬肉、牛肉生鮮食材及加工品。

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