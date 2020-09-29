聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家三口都得C肝 原來早期找密醫打針

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
衛福部嘉義醫院指出，最有效的防治C肝作法，就是接受篩檢，早期發現早期治療。圖／院方提供
衛福部嘉義醫院指出，最有效的防治C肝作法，就是接受篩檢，早期發現早期治療。圖／院方提供

嘉義市吳姓男子因父親確診C型肝炎，擔心自己及其他家族成員也有罹患C肝可能，紛紛到衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科、副院長陳詩典就診，才發現全家5名成員有3名都被檢查出C肝，原來是感冒生病找密醫打針，因針頭消毒不完全造成感染，所幸在陳治療後，全家都已康復。

院方指出，吳男早期住在偏鄉，因公衛醫療資源不足，家族成員感冒生病總會找密醫「打一針」，陸續罹病，幸好及早發現和控制，配合口服藥物療程治療。

嘉義醫院配合衛福部政策，近期配合嘉義市衛生局及熱心里長推動補篩C肝外，更加碼擴大與公司行號合作，在勞工檢查項目中增加C肝篩檢。下半年度更將於嘉義縣開辦第二波「外展門診」，由陳詩典領軍駐診。

陳團隊提供已知為C型肝炎的民眾，問診、衛教、抽血檢測、腹部超音波檢查等，協助C肝患者方便就醫，讓患者就近領藥，來降低治療中斷發生。

陳詩典表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，要立即接受篩檢治療，只要抽血檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約3個月，由中央健保全額給付，病人配合按時服藥治癒率更高達98%以上。

陳說，C肝易合併脂肪肝、糖尿病、腎臟病，這些慢性病族群病人建議也主動篩檢C肝，定期追蹤，以確保身體健康。其實C肝不是絕症，患者若能積極就醫追蹤治療，不但可以大幅降低罹患肝硬化及肝癌的病患人數，更能減少國民間的互相傳染。

C肝 嘉義 患者

延伸閱讀

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

C型肝炎可治癒 桃療和桃醫聯手開設門診

我不想打針！10歲男童逃出醫院 跋涉50公里到姑家避難

預防新冠不用打針？ 港大噴鼻式疫苗11月試驗

相關新聞

10月連假 能用安心補助了

交通部長林佳龍昨向行政院長蘇貞昌報告安心旅遊成效，蘇貞昌在會中指示，支持安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足約十九點二...

台灣東南部海域地震 規模4.4

根據中央氣象局最新資訊，29日3時5分發生芮氏規模4.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台東縣政府南偏西方42.7公...

擴大空汙季節費率 環團反對

空汙季將至，環保署擬首度擴大空汙費季節費率，空汙季跟非空汙季的費率將分別調高與降低，促使廠商在空汙季自願減排。但環團連署...

新北又增3例本土登革熱 超越桃園成全國最多

新北市三峽區爆發登革熱群聚感染，今再新增3例確診，至今新北市累計18例本土病例，超越桃園市17例，成為全國最多。新北市衛...

駐處證實 台北直飛河內、胡志明10月復航

為防止新冠肺炎疫情擴散，越南今年3月起禁止所有國際商業航班載客入境。我駐越南辦事處今天表示，越南航空與越捷航空已向我交通...

一家三口都得C肝 原來早期找密醫打針

嘉義市吳姓男子因父親確診C型肝炎，擔心自己及其他家族成員也有罹患C肝可能，紛紛到衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科、副院長陳詩典就...

【鄉野奇譚4】中秋問事民俗 你聽過椅仔姑、籃仔姑、觀四腳神嗎

票房亮眼的恐怖國片「馗降：粽邪2」，不只演繹「送肉粽」和「跳鍾馗」，開場直播召喚至人間卻場面失控的「椅仔姑」，其實也是在流傳已久的台灣民俗信仰，和「關籃仔姑」、「關掃帚神」、「觀四腳神」等一樣，都是早年民間中秋節流行的問事占卜活動。

健康你我他／利用打工多走動 為路跑訓練體能

自從走入婚姻，幾乎被框在舒適圈裡生活，不需為五斗米折腰，女兒說我百分百感性，毫無理性可言。如今孩子都已就業，不曾上過班的...

SMILE口訣 維持好心情

進入秋天，秋風蕭瑟讓許多人憂鬱的心情容易發生。季節性情感疾患不僅影響人的生理健康，對人的心理和情緒也有重要影響。可用「S...

口服糞菌膠囊 便便救命 讓癌嬤正常排便

●困難梭菌感染嚴重，會一直拉肚子、血便

安心旅遊補助續辦至10月底 業者感謝政府未斷炊

行政院今天同意交通部觀光局續辦安心旅遊補助至10月底。中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅遊業界鬆口氣，感謝政府...

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

交通部林佳龍部長率觀光局今日向行政院蘇院長報告安心旅遊成效，交通部表示，行政院院長蘇貞昌指示，支持交通部觀光局安心旅遊補...

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。