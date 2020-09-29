一家三口都得C肝 原來早期找密醫打針

嘉義市吳姓男子因父親確診C型肝炎，擔心自己及其他家族成員也有罹患C肝可能，紛紛到衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科、副院長陳詩典就診，才發現全家5名成員有3名都被檢查出C肝，原來是感冒生病找密醫打針，因針頭消毒不完全造成感染，所幸在陳治療後，全家都已康復。

院方指出，吳男早期住在偏鄉，因公衛醫療資源不足，家族成員感冒生病總會找密醫「打一針」，陸續罹病，幸好及早發現和控制，配合口服藥物療程治療。

嘉義醫院配合衛福部政策，近期配合嘉義市衛生局及熱心里長推動補篩C肝外，更加碼擴大與公司行號合作，在勞工檢查項目中增加C肝篩檢。下半年度更將於嘉義縣開辦第二波「外展門診」，由陳詩典領軍駐診。

陳團隊提供已知為C型肝炎的民眾，問診、衛教、抽血檢測、腹部超音波檢查等，協助C肝患者方便就醫，讓患者就近領藥，來降低治療中斷發生。

陳詩典表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，要立即接受篩檢治療，只要抽血檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約3個月，由中央健保全額給付，病人配合按時服藥治癒率更高達98%以上。

陳說，C肝易合併脂肪肝、糖尿病、腎臟病，這些慢性病族群病人建議也主動篩檢C肝，定期追蹤，以確保身體健康。其實C肝不是絕症，患者若能積極就醫追蹤治療，不但可以大幅降低罹患肝硬化及肝癌的病患人數，更能減少國民間的互相傳染。