政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

交通部林佳龍部長率觀光局今日向行政院蘇院長報告安心旅遊成效，交通部表示，行政院院長蘇貞昌指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，嗣整體特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助。

安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍劵及各部會振興措施等加乘效果，有效提振國內「食、宿、遊、購、行」之消費信心及意願，維持內需市場正向循環，推估創造觀光效益達635億元，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

交通部觀光局表示，目前安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9500家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加逾2600家；團體旅遊補助2萬6000團、近80萬人，旅行業約2300家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加約700家，另青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人次，合計帶動逾1,150萬人次出遊，同時配合振興三倍劵等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率，並引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標。

交通部表示，中秋及雙十連假即將到來，觀光局因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規劃及疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規劃45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠，盼提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心旅遊。