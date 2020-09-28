中秋連假將至 北市警加強交通疏導和取締

中秋連假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護連假期間北市交通順暢及行車秩序，將針對轄內各觀光遊憩景點及商圈周邊道路增派交通疏導崗位，並加強違規停車取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，因應10月1至4日中秋節連續假期，預估中秋節前購物、送禮及出遊人車潮眾多，特別規劃中秋節前在忠孝西路、中山北路口等100處重要路口崗位的交通疏導勤務。同時，也要求各分局派員提前於下午4時30分到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗，以維護中秋佳節北市交通順暢及行車秩序。

交通警察大隊指出，關於10月1至4日連假期間，針對轄內各觀光遊憩景點陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園、貓空纜車及中秋節開放烤肉區域等，以及大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，也增派交通疏導崗位。

交通警察大隊提醒，民眾連假期間若要前往北市觀光景點、中秋節慶祝活動或各百貨娛樂場所，請儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車；另，警方也將針對北市易聚集人、車潮地點加強違規停車取締、拖吊。