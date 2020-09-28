新北又增3例本土登革熱 超越桃園成全國最多

新北市三峽區爆發登革熱群聚感染，今再新增3例確診，至今新北市累計18例本土病例，超越桃園市17例，成為全國最多。新北市衛生局表示，新增3案皆有五寮里筍園活動史，將持續於該區域擴大篩檢。

新北市衛生局指出，新增個案為2男1女，年齡介於60至80歲間，2位居住五寮里，1位居住永館里，分別於9月24日、25日出現發燒、關節痛、肌肉痛，就醫通報送驗後確診，目前1人已康復，2人住院治療中，相關接觸者則無症狀。

衛生局表示，由於個案潛伏期間曾有五寮里筍園農作活動史，研判於該區域感染。目前該區域已健康監測1412人無症狀，將持續擴大高風險農友篩檢，此起群聚感染共計19人，其中含桃園市2例。

據疾管署統計，今年截至目前國內累計35例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，18例居住新北市(三峽區17例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。