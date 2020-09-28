夜宿十三行博物館明開放報名 史前墓葬陪睡挑戰大心臟
新北市十三行博物館將於10月17日至18日舉辦「國際考古日」系列活動，民眾不但可以體驗史前技能、親臨考古遺址，還有機會到博物館住一晚，可選擇睡在仿製墓葬旁，或是躺在觀音山與淡水河包覆的環景特效，感受前所未有的住宿體驗，明起開放報名。
十三行博物館指出，「國際考古日」為每年10月的第3個周末，全世界各考古研究機構、博物館、學院系所都會辦理活動響應。十三行2017年起也舉辦系列活動，期盼讓原本被認為冷冰冰的考古知識，變得有「熱度」。
十三行表示，白天將有「考古遺址踏查」，帶民眾走進八里汙水廠區內，近距離欣賞平常不對外開放的國定十三行考古遺址；「史前技能」則可體驗取火、煉鐵、狩獵、墓葬等史前技能，另還有「貝類飾品DIY」工作坊，製作史前風格的首飾。
到了晚上，則有超夯的「夜宿博物館」活動，每次開放報名立刻秒殺，住宿地點包括博物館二樓常設展與特展室，膽子大的民眾可選擇在仿製的墓葬旁過夜，想走溫馨路線的親子，則可躺在「山水八里」特展觀音山與淡水河包覆的環景中，感受在水面上睡覺的奇妙經驗。
十三行說，這次也特別安排夜遊新北考古公園，由專業劇場演員扮演「史前十三行人」帶著大家闖關挖糖果，極具考古冒險及萬聖節氣氛，全數活動僅「貝類飾品DIY」需60元費用，其餘皆免費，明日上午10點開放報名，詳細資訊可上官網查詢。(https://www.sshm.ntpc.gov.tw/)
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言