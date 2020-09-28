夜宿十三行博物館明開放報名 史前墓葬陪睡挑戰大心臟

新北市十三行博物館將於10月17日至18日舉辦「國際考古日」系列活動，民眾不但可以體驗史前技能、親臨考古遺址，還有機會到博物館住一晚，可選擇睡在仿製墓葬旁，或是躺在觀音山與淡水河包覆的環景特效，感受前所未有的住宿體驗，明起開放報名。

十三行博物館指出，「國際考古日」為每年10月的第3個周末，全世界各考古研究機構、博物館、學院系所都會辦理活動響應。十三行2017年起也舉辦系列活動，期盼讓原本被認為冷冰冰的考古知識，變得有「熱度」。

十三行表示，白天將有「考古遺址踏查」，帶民眾走進八里汙水廠區內，近距離欣賞平常不對外開放的國定十三行考古遺址；「史前技能」則可體驗取火、煉鐵、狩獵、墓葬等史前技能，另還有「貝類飾品DIY」工作坊，製作史前風格的首飾。

到了晚上，則有超夯的「夜宿博物館」活動，每次開放報名立刻秒殺，住宿地點包括博物館二樓常設展與特展室，膽子大的民眾可選擇在仿製的墓葬旁過夜，想走溫馨路線的親子，則可躺在「山水八里」特展觀音山與淡水河包覆的環景中，感受在水面上睡覺的奇妙經驗。