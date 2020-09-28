營運路段振動 北捷：不影響行車安全

媒體報導，捷運綠線新店站附近民宅振動劇烈，質疑北捷與捷運局未把關好周遭建案。北捷表示振動程度不影響行車安全；捷運局說沒監測出設施異常擴大沉陷及掏空地層情形。

媒體報導，新店站附近民宅長期受振動之苦，台北捷運工程局與台北捷運公司遭質疑對沿線建案管制不力。

捷運局說明，捷運設施是公共建築物，為確保其安全，所要求安全容許標準比一般建物高，如總沉陷量不能超過1公分，傾斜量不能超過1000分之1，並作更嚴謹警戒管控值以提早因應。

捷運局說，對新店站105年周邊建案開挖其監測數據，105年5月14日，當時捷運設施最大下沉量為0.33公分，還在0.8公分控管的安全管理值範圍內，且至該建案結構體完工時，所監測的沉陷值已趨於穩定，顯見該建案施工對於捷運設施安全並未持續造成影響。

捷運局表示，107年10月26日，結構體完工時的監測總結報告並經技師評估，對捷運安全未造成影響，捷運設施也沒有異常擴大沉陷及掏空地層情形，捷運設施及行車運轉均安全無虞。

北捷並表示，行駛所產生的振動程度，並不影響行車安全情形，請旅客安心搭乘。

北捷表示，民國99年至103年間，蘆洲線、新莊線台北市段、東門站及松山線等陸續通車，振動陳情件數因而微幅增加。針對相關陳情都積極前往現場會勘了解，部分案件若屬民宅緊鄰，而在列車行經時產生輕微振動，會立即採取適當維護保養措施，如軌道研磨養護、軌道潤滑及車輪車削等，皆能有效減少振動影響。

捷運局則表示，台北都會區捷運系統配合實際需求規劃設計，無法完全避開穿越民宅、學校、醫院等敏感地區，各線完工通車營運後，陸續出現不同程度的振動及噪音問題。

捷運局說，已完工通車路段捷運公司目前以降低車速、磨軌及置換高隔振基鈑等方式因應，後續台北捷運路網建設，為降低軌道噪音和振動，已於特定區域軌道採用浮式道床、特殊軌可動式岔心等措施，有效降低振動及噪音。