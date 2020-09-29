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送愛出國　「美德全球罩送」防疫物資訂購無上限 全世界寄送

文 / 劉翰倫

美德醫療啓動「美德全球罩送」服務，個人防護產品一鍵完成全球快送，運送費用大省60％。http://www.medtecs-shop.com 圖／美德醫療 提供
美德醫療啓動「美德全球罩送」服務，個人防護產品一鍵完成全球快送，運送費用大省60％。http://www.medtecs-shop.com 圖／美德醫療 提供

2020年全球受到新冠肺炎肆虐，台灣防疫相對成功平穩，且防疫物資供應充分，但世界上還有許多國家地方疫情依然嚴重，專門生產手術級口罩、各種防疫物資的美德醫療，即日起推出「美德全球罩送」個人防護用品訂購服務，只要上網動動手指，包括二級手術級防護口罩、N95口罩、防護衣等，都能全球寄送，讓世界各地的親友都能獲得防疫物資。

只要搜尋「美德全球罩送」進入美德醫療活動網站，有多樣化的個人防護用具可挑選，包括二級手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡，供應品項完整，且訂購金額無上限，只要點選商品，填寫數量、收件地址、電話並完成付款，美德醫療都能將防疫物資，送到全球各地的親友。

美德醫療「美德全球罩送」服務，開放民眾可於活動網站訂購手術級口罩，快速送交全球各地親友。 圖／美德醫療 提供
美德醫療「美德全球罩送」服務，開放民眾可於活動網站訂購手術級口罩，快速送交全球各地親友。 圖／美德醫療 提供

美德醫療的國際寄送採用DHL，且縮短運送時間，以美國為例，一般為8至10天，可縮短為4天，且運費較為低廉，最多可省60%，包括美國、加拿大、德國、澳洲、日本、英國、印度與中國都能送達，防疫產品也多樣化，不限制購買數量，且商品採用英文包裝、外盒標示通過之國際標準，降低海關受阻風險，讓民眾安心選購合格的產品寄送出去。

美德醫療創立於1989年，1999年在新加坡掛牌上市，2002年在台灣以存託憑證（TDR）掛牌交易，包括台灣等各國家地區，都有許多醫療院所與美德醫療合作，更是台灣、新加坡的國家醫療戰備庫存品，如口罩的供應商，所有生產的產品均符合檢驗標準，不用擔心買到黑心商品，也能確保品質。

美德醫療活動網站選購包括：手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等個人防護用品。 圖／美德醫療 提供
美德醫療活動網站選購包括：手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等個人防護用品。 圖／美德醫療 提供

在台灣許多通路，也能買到許多美德醫療生產的口罩等防疫物資，國內許多醫院也同樣使用美德醫療製造的防疫商品，在疫情爆發後，美德醫療也向台灣、菲律賓、柬埔寨等捐贈防疫物資，相關物資也捐輸往美國、日本與義大利等國家，品質保證也安心。更多詳情可洽詢美德醫療02-2739-2222#2222。

http://www.medtecs-shop.com

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