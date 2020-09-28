快訊

屏東二戰日軍遺跡「石頭營」 竟被政府變賣成太陽能種電場

市場派夾英系人馬進大同？林文淵：我是國民黨失聯黨員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

B、C肝免費篩檢對象擴大為45歲至79歲

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象即起從45歲擴大到79歲，民眾可善用這終生一次的篩檢機會。記者王昭月／攝影
Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象即起從45歲擴大到79歲，民眾可善用這終生一次的篩檢機會。記者王昭月／攝影

高雄市配合國家消除C肝政策，今起Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象從45歲擴大到79歲，市內共有1064家醫療院所提供肝炎篩檢，民眾可善用終身才一次的免費篩檢服務。

高市衛生局表示，據衛生福利部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成1萬3000人死亡，肝癌居癌症死因第2位，Ｂ型、Ｃ型肝炎則是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因，若忽略就醫，有四分之一感染者會發展成肝硬化，20名肝硬化病患中有1人會併發肝癌。

衛福部訂定2025年達成消除C肝目標，希望透過擴大篩檢找出C肝感染者，即時投藥，解除C型肝炎對國民健康的威脅。

衛生局提醒，肝病沒有明顯症狀，民眾容易延誤就醫，研究更發現，近5成Ｃ肝感染者不自知且未進一步追蹤。

衛生局表示，108年1月起只要確認感染C肝，不論有無肝纖維化，健保均可給付C肝口服新藥。如今Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象再擴大至45至79歲，民眾可多善用這項服務。

衛生局 C肝 肝癌 高雄市

延伸閱讀

C型肝炎可治癒 桃療和桃醫聯手開設門診

82歲翁腹部不適查出6.7公分肝腫瘤 苗醫進行首例肝切

分級醫療雁行計畫發功 幫助垂直感染C型肝炎嬰兒

B、C肝免費篩檢 9月起擴大至79歲

相關新聞

駐處證實 台北直飛河內、胡志明10月復航

為防止新冠肺炎疫情擴散，越南今年3月起禁止所有國際商業航班載客入境。我駐越南辦事處今天表示，越南航空與越捷航空已向我交通...

跨年煙火照放不縮水 台北101：停辦從來不是選項

今年受疫情影響，全球跨年活動多停辦，台北101則決定今年煙火照放，規模也延續去年的300秒不縮水。台北101表示，台灣的...

訂票更便利！高鐵明年起開放預訂29天內對號座車票

台灣高鐵為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日（一）起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整...

蘭嶼丁字褲引話題 只因他上台領金鐘兒少節目主持人獎

電影「只有大海知道」台東縣蘭嶼達悟族小朋友穿上丁字褲入鏡，日前第55屆金鐘獎頒獎典禮中，兒童少年節目主持人獎得主Pang...

夜宿十三行博物館明開放報名 史前墓葬陪睡挑戰大心臟

新北市十三行博物館將於10月17日至18日舉辦「國際考古日」系列活動，民眾不但可以體驗史前技能、親臨考古遺址，還有機會到...

B、C肝免費篩檢對象擴大為45歲至79歲

高雄市配合國家消除C肝政策，今起Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象從45歲擴大到79歲，市內共有1064家醫療院所提供肝炎篩檢，民...

中秋連假看診別白跑 北市聯合醫院10月3日才看診

今年10月有兩個連假，針對民眾就醫需求，北市聯合醫院宣布門診情況，10月1日星期四至10月3日星期六為中秋連假期間，10...

中秋賞月中南部機會高 基隆宜蘭可能有雨

中央氣象局今天表示，中秋夜大部分地區都有機會看到月亮，尤其在中南部，但基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶降雨機率稍高；明天天氣...

因應連假車潮 花縣府協調台鐵新闢450個停車位

中秋、國慶日連假將至，為避免車輛湧入花蓮市區，花蓮縣政府表示，除了各道路工程連假前1天需停工，開放道路通車外，也協調台鐵...

金漫獎頒獎 李永得：漫畫是IP產業中最關鍵

第11屆金漫獎頒獎典禮，今於台北文創大樓登場。文化部長李永得致詞時表示，漫畫是整個IP產業鍊裡，最有力的一環，同時也是I...

散裝香菇產地標示不實約4％ 主要是中國香菇

行政院消費者保護處今天表示，108年11月到109年1月會同相關機關查核散裝市售香菇701件，結果產地標示不合格29件、...

中秋佳節即將到來 北市9大最佳賞月地點大公開

中秋佳節即將到來，不少民眾開始搜尋賞月最佳去處，北市水利處表示，遼闊的河濱公園是賞月的最佳選擇，夜晚抬頭便可以看到月亮高...

熱門新聞

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。