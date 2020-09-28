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B、C肝免費篩檢對象擴大為45歲至79歲
高雄市配合國家消除C肝政策，今起Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象從45歲擴大到79歲，市內共有1064家醫療院所提供肝炎篩檢，民眾可善用終身才一次的免費篩檢服務。
高市衛生局表示，據衛生福利部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成1萬3000人死亡，肝癌居癌症死因第2位，Ｂ型、Ｃ型肝炎則是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因，若忽略就醫，有四分之一感染者會發展成肝硬化，20名肝硬化病患中有1人會併發肝癌。
衛福部訂定2025年達成消除C肝目標，希望透過擴大篩檢找出C肝感染者，即時投藥，解除C型肝炎對國民健康的威脅。
衛生局提醒，肝病沒有明顯症狀，民眾容易延誤就醫，研究更發現，近5成Ｃ肝感染者不自知且未進一步追蹤。
衛生局表示，108年1月起只要確認感染C肝，不論有無肝纖維化，健保均可給付C肝口服新藥。如今Ｂ、Ｃ型肝炎免費篩檢對象再擴大至45至79歲，民眾可多善用這項服務。
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