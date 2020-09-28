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因應連假車潮 花縣府協調台鐵新闢450個停車位
中秋、國慶日連假將至，為避免車輛湧入花蓮市區，花蓮縣政府表示，除了各道路工程連假前1天需停工，開放道路通車外，也協調台鐵開放東大門夜市旁空地，提供450個停車位，準備迎接觀光人潮。
花蓮縣府指出，因應中秋節、國慶日連續假期，各道路工程將於連假前1天（9月30日、10月8日）停止施工，開放道路全面通行。警方規畫連假每天從中午12時到晚上11時，針對市區中正路、中山路、中華路段及東大門夜市的17處主要路口實施交通疏導勤務，加派警力疏導車流。
為提供鄉親及遊客更充足的停車空間，縣府向台鐵協調商借北濱段、鄰近東大門夜市旁3處空地，正進行除草整地工作，於30日完成後將可提供450個市區停車位，民眾可從中山路、北濱街、五權街進入，路口有設置停車場告示牌指引用路人停車使用。
蘇花公路於10月1日5時至17時（南下）、5時至15時（北上）、10月2日7時至13時（雙向）、10月3日至4日12時至16時（雙向），10月9日5時至17時（南下）、5時至15時（北上）、10月10日7時至13時（雙向）、10月11日12時至16時（雙向），禁止21噸以上大型貨車（含砂石車）通行，維護民眾行車安全順暢。
為提倡遊客搭大眾交通工具，除了國道客運北花線來回票400元、鐵公路轉乘公車基本里程免費等優惠，縣府推出9月30日至10月11日搭乘北花客運，可免費喝咖啡吃麻糬，憑客運票根在花蓮租車享折扣優惠。
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