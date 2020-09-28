金漫獎頒獎 李永得：漫畫是IP產業中最關鍵

第11屆金漫獎頒獎典禮，今於台北文創大樓登場。文化部長李永得致詞時表示，漫畫是整個IP產業鍊裡，最有力的一環，同時也是IP產業裡最關鍵的。未來政府不只要革新金漫獎、更重要的是建立完善的產業鏈，串起動畫、遊戲、電視、電影等等之間的連結。

本屆特別貢獻獎得主是漫畫才子蕭言中。文化部表示，蕭言中長期致力於漫畫創作，作品「童話短路」等膾炙人口，近年所創立的「指劍畫派」，結合中國武術動態與禪學，開創個人創作新格局，努力將台灣漫畫推向國際，展現漫畫家生命的熱情與氣度。

引言人傑利小子表示， 蕭言中漫畫「童話短路」在1980年代出現後，轟動大街小巷，與敖幼祥、朱德庸、蔡志忠，並稱台灣漫畫的「四大才子」。他的漫畫風格其實就如其人—敦厚、幽默、溫和、又很神經，「超跳tone」。他也被私下暱稱為「最不務正業的漫畫家」，執導兒童劇場、主持旅遊節目、唱歌，是畫時代的文創先驅者，「跨界、跨領域、斜槓」。

蕭言中的致詞則精簡有力，他說從來沒期許自己拿這個獎，但此獎交到他手上也不心虛，「會繼續站在漫畫原創的最前線努力到最後一分一秒。」

李永得表示，蕭言中不只長期熱情投入漫畫產業，更把台灣的漫畫帶到國際去。去年蕭言中罹癌，做了16次的化療，仍勇敢堅定投入漫畫產業。

李永得指出，漫畫在IP產業扮演關鍵角色，許多賣座的電影是從漫畫改編；許多好的文學作品，也是透過漫畫的改編去推廣。他指出，文策院會有完整的計畫打造漫畫的產業鏈，從文化部、漫畫博物館、人才的培訓到鼓勵創作，最後跟業界形成IP的產業鍊，「我們會跟大家一起努力。」

本屆金漫獎於獎項上有大幅調整，首度打破獎項分類，整合原先「單元、兒童、少年、少女、青年」等獎項為「年度漫畫獎」，獎金首度突破200萬元。文化部指出，本次變革係為回應台灣漫畫日趨多元的創作題材及風格，期待金漫獎能夠成為與台灣漫畫同步發展的代表性獎項。