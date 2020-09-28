快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空污致眼中風風險增 這些族群要注意

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
鄭惠禎說若發生眼中風最好在發生的6至12小時內進行搶救，但最好方式仍是避開危險因子。記者楊雅棠／攝影
鄭惠禎說若發生眼中風最好在發生的6至12小時內進行搶救，但最好方式仍是避開危險因子。記者楊雅棠／攝影

空氣污染顯示紫爆、橘爆的的時候，除了小心呼吸道疾病外，也要小心靈魂之窗，可能發生眼中風的機會，尤其老年人和三高患者更要注意。北榮眼科眼科部與陽明大學、元智大學的合作研究發現，一周內的空氣污染濃度每增加十億分之一（1ppb），發生眼中風的機率上升約1倍，三高或是65歲以上老人發生風險則高達1.4至2.16倍。

「眼中風」即為中心視網膜動脈阻塞，由於中心視網膜動脈是視網膜最重要的血管之一，若突然被血栓堵住，便容易導致視網膜瞬間失去血流供應，就會造成組織壞死失明

北榮眼科部眼肌神經科醫師鄭惠禎表示，眼中風常是突然地發生視力嚴重喪失，且病患沒有痛覺，目前並無確切有效的治療方式，因此找到危險因子加以預防便顯得重要。

該研究使用2001年至2013年健保資料庫中罹患中心視網膜動脈阻塞，且住家離空污測站有一定距離的病人96位，並鉤稽環保署78個空汙測站及氣象局603個氣象測站，將其發病一整個月與發病當周的空污資料，包括二氧化氮、二氧化硫、PM10和PM2.5，進行比對。

研究發現，二氧化氮濃度每增加1ppb，罹患眼中風的機率會上升1.09倍；而患有三高的病患，罹患眼中風的機率上升1.4到2.2倍。

北榮眼科部主任劉瑞玲表示，空氣污染會從兩個層面影響眼睛，一是物質會去刺激眼睛表面，造成結膜炎、乾眼症或是不舒服的感覺；二是空污微粒經由呼吸道進入人體，再到血液中造成栓塞，若栓塞發噌在眼睛部位，則造成眼中風。

鄭惠禎說，若發生眼中風最好在發生的6至12小時內進行搶救，臨床多利用降低眼壓、血管攝影併眼動脈血栓溶解術、高壓氧及雷射血栓溶解術等，但並無有效的治療方法，最好方式仍是避免危險因子。

目前已知眼中風的危險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂），以及抽菸、腦中風、頸動脈狹窄、冠心病等，此次研究則進一步發現，空氣汙染也和眼中風也息息相關。

鄭惠禎建議，最好減少接觸空污源，尤其機車族最好多搭乘大眾交通工具，民眾出門前也不妨先了解當日空氣品質，特別是老人家和三高患者更要注意。

空污 患者 眼壓 乾眼症 失明

延伸閱讀

歐洲環境污染奪命 空污致命榜首

相關新聞

跨年煙火照放不縮水 台北101：停辦從來不是選項

今年受疫情影響，全球跨年活動多停辦，台北101則決定今年煙火照放，規模也延續去年的300秒不縮水。台北101表示，台灣的...

訂票更便利！高鐵明年起開放預訂29天內對號座車票

台灣高鐵為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日（一）起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整...

蘭嶼丁字褲引話題 只因他上台領金鐘兒少節目主持人獎

電影「只有大海知道」台東縣蘭嶼達悟族小朋友穿上丁字褲入鏡，日前第55屆金鐘獎頒獎典禮中，兒童少年節目主持人獎得主Pang...

中秋連假看診別白跑 北市聯合醫院10月3日才看診

今年10月有兩個連假，針對民眾就醫需求，北市聯合醫院宣布門診情況，10月1日星期四至10月3日星期六為中秋連假期間，10...

中秋賞月中南部機會高 基隆宜蘭可能有雨

中央氣象局今天表示，中秋夜大部分地區都有機會看到月亮，尤其在中南部，但基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶降雨機率稍高；明天天氣...

因應連假車潮 花縣府協調台鐵新闢450個停車位

中秋、國慶日連假將至，為避免車輛湧入花蓮市區，花蓮縣政府表示，除了各道路工程連假前1天需停工，開放道路通車外，也協調台鐵...

金漫獎頒獎 李永得：漫畫是IP產業中最關鍵

第11屆金漫獎頒獎典禮，今於台北文創大樓登場。文化部長李永得致詞時表示，漫畫是整個IP產業鍊裡，最有力的一環，同時也是I...

散裝香菇產地標示不實約4％ 主要是中國香菇

行政院消費者保護處今天表示，108年11月到109年1月會同相關機關查核散裝市售香菇701件，結果產地標示不合格29件、...

中秋佳節即將到來 北市9大最佳賞月地點大公開

中秋佳節即將到來，不少民眾開始搜尋賞月最佳去處，北市水利處表示，遼闊的河濱公園是賞月的最佳選擇，夜晚抬頭便可以看到月亮高...

空污致眼中風風險增 這些族群要注意

空氣污染顯示紫爆、橘爆的的時候，除了小心呼吸道疾病外，也要小心靈魂之窗，可能發生眼中風的機會，尤其老年人和三高患者更要注...

圓山、晶華飯店禮盒過度包裝 北市環保局開罰

為落實禮盒包裝減量工作，台北市環保局特別於中秋節前夕，針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等五類禮盒進行...

迎接中秋連假 高公局籲用路人提早檢查車況

中秋及國慶連假間，高速公路將湧入大量車潮，高公局提醒用路人出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，影響行車安全及秩序。如...

熱門新聞

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。