空污致眼中風風險增 這些族群要注意

空氣污染顯示紫爆、橘爆的的時候，除了小心呼吸道疾病外，也要小心靈魂之窗，可能發生眼中風的機會，尤其老年人和三高患者更要注意。北榮眼科眼科部與陽明大學、元智大學的合作研究發現，一周內的空氣污染濃度每增加十億分之一（1ppb），發生眼中風的機率上升約1倍，三高或是65歲以上老人發生風險則高達1.4至2.16倍。

「眼中風」即為中心視網膜動脈阻塞，由於中心視網膜動脈是視網膜最重要的血管之一，若突然被血栓堵住，便容易導致視網膜瞬間失去血流供應，就會造成組織壞死失明。

北榮眼科部眼肌神經科醫師鄭惠禎表示，眼中風常是突然地發生視力嚴重喪失，且病患沒有痛覺，目前並無確切有效的治療方式，因此找到危險因子加以預防便顯得重要。

該研究使用2001年至2013年健保資料庫中罹患中心視網膜動脈阻塞，且住家離空污測站有一定距離的病人96位，並鉤稽環保署78個空汙測站及氣象局603個氣象測站，將其發病一整個月與發病當周的空污資料，包括二氧化氮、二氧化硫、PM10和PM2.5，進行比對。

研究發現，二氧化氮濃度每增加1ppb，罹患眼中風的機率會上升1.09倍；而患有三高的病患，罹患眼中風的機率上升1.4到2.2倍。

北榮眼科部主任劉瑞玲表示，空氣污染會從兩個層面影響眼睛，一是物質會去刺激眼睛表面，造成結膜炎、乾眼症或是不舒服的感覺；二是空污微粒經由呼吸道進入人體，再到血液中造成栓塞，若栓塞發噌在眼睛部位，則造成眼中風。

鄭惠禎說，若發生眼中風最好在發生的6至12小時內進行搶救，臨床多利用降低眼壓、血管攝影併眼動脈血栓溶解術、高壓氧及雷射血栓溶解術等，但並無有效的治療方法，最好方式仍是避免危險因子。

目前已知眼中風的危險因子包括三高（高血壓、高血糖、高血脂），以及抽菸、腦中風、頸動脈狹窄、冠心病等，此次研究則進一步發現，空氣汙染也和眼中風也息息相關。

鄭惠禎建議，最好減少接觸空污源，尤其機車族最好多搭乘大眾交通工具，民眾出門前也不妨先了解當日空氣品質，特別是老人家和三高患者更要注意。