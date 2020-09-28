迎接中秋連假 高公局籲用路人提早檢查車況

中秋及國慶連假間，高速公路將湧入大量車潮，高公局提醒用路人出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，影響行車安全及秩序。如遇有事故處理相關車輛時，請多加禮讓，以提升路況排除效率，儘速恢復行車順暢。

高工局表示，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者將依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人台幣3000至6000元罰鍰，而車輛缺水、缺油等問題，將處台幣600至1200元罰鍰。

高通局表示，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，請用路人禮讓救護車、警車、消防車及事故處理車輛，事故愈早排除，交通愈快暢通。依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道的車輛應減速配合避讓。同時，當發現拖救車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

高公局提醒用路人，連續假期間務必小心駕駛，切勿疲勞駕駛，應保持行車安全距離並注意前方路況，出門前先請詳加檢查車況，若發生緊急事件請立即撥打110或1968免付費專線求援。本次中秋及國慶連假第1、2天南向高乘載管制疏導措施提前1小時，自6時開始實施(詳如附圖)，請民眾多加留意並配合。高公局預祝大家中秋及國慶假期快樂、行車平安。