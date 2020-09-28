LG PuriCare口罩型空氣清淨機首度登台亮相 10月開賣
LG甫於2020 IFA發表的革命性LG PuriCare口罩型空氣清淨機，採用近似LG家用PuriCare空氣清淨機濾網的雙層HEPA等級濾網，帶來全新個人專屬的空氣淨化體驗，預計最快10月中上市，售價大約5,000元以內。
LG PuriCare口罩型空氣清淨機內建超薄變頻馬達，使用可替換式高效HEPA 13濾網，並結合雙淨化風扇與專利呼吸感測器，機器會感測消費者的呼吸週期與呼吸量，自動調整3段速的雙淨化風扇運轉，幫助消費者吸氣，並於吐氣時放慢轉速以降低阻力，讓使用者能夠輕鬆呼吸潔淨好空氣。
LG透過精密的臉型分析，確保LG PuriCare口罩型空氣清淨機的設計符合人體工學，緊密貼合臉部，降低鼻子與下巴周圍漏氣的可能性，即使配戴數小時依然舒適，高效輕量的820mAh電池最長可使用達8小時，亦可隨時使用Type-C充電。
LG PuriCare口罩型空氣清淨機盒裝內附1組2片HEPA 13濾網、11片墊片，濾網建議使用1個月需更換，如濾網效能降低需要更換時，也會傳送通知至LG ThinQ App提醒。不論是濾網還是耳掛，LG PuriCare口罩型空氣清淨機的所有零件皆可替換與回收，充分落實環保概念。
另外，還可搭配專用UV-LED收納盒，機器未使用時放置於盒內即可確保衛生無虞，還能為機器充電，目前正在規劃推出時程，上市時間未定。
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