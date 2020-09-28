一件襯衫／愛情輸家「阿翰」的告白：為別人而活也是一種幸福

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了知名Youtuber「阿翰」作為節目第八集的來賓，在影片中，阿翰一改平時搞怪的作風，以真實的自己和主持人黃山料坦白自己的愛情觀，和揭露從小被霸凌的過去。

阿翰在感情裡一再付出卻總是受傷，但付出就是他感到被愛的方式。希望透過阿翰的故事，可以讓那些在愛情裡犧牲的敗者們知道，你們並不孤單。

在關係裡，樂於付出的人，為何總是不被珍惜？

在感情裡，習慣付出的，總成了被拋棄的那一個，獨自收拾狼狽的自己。別人嘲笑他們是愛情裡的輸家，但他們仍樂此不疲，繼續討好、付出、犧牲，既使傷痕累累，但只要可以愛人，依然感覺幸福萬分。

阿翰他一談戀愛，就卑微到連自己都不認識自己，當你的好能輕易被獲得，在關係裡，你就一文不值。愛情若能分優勢、劣勢；那「阿翰」就是永遠弱勢的那一個人。

阿翰一談戀愛，就卑微到連自己都不認識自己。 圖／《一件襯衫》授權提供

成為愛人喜歡的樣子，就算失去自己也沒關係。

阿翰他擅長模仿表演，為了逗喜歡的人開心；他假裝冷漠，只求對方別嫌自己太過熱情；他了解對方喜歡的樣子，成為那個樣子。阿翰創造的角色，他們都不偉大，但是他們對於「愛」有某種熱切的執著，既使害怕、孤單，他仍會為喜歡的人擠出一絲勇敢，只要能為對方做的一切，他會奮不顧身，如果沒辦法的時候，就搞笑吧！

如果能讓你快樂，我的傷口都是值得；這是渺小的人，偉大的愛

許多人說，在愛情裡卑微的人是不幸的。他們討好愛人，卻傷了自己；他們的快樂悲傷，是由愛人給予；他們努力修正自己，忽略自己真實的樣子，為了在對方廣大的世界中，佔據渺小的一角，受傷、給予，只為換來一點愛。

其實，卑微的人，是幸福的。因為他們更容易感覺得到愛。

在愛情裡卑微的人，不是容易滿足，而是不貪心，只要一點在乎、一點溫暖，就可以快樂，他們為了維持愛情平衡，所以把自己放得低低的，讓這段感情可以和諧，得以美好。

若是遷就可以讓你快樂，飛蛾撲火的愛情，也是可以很絢麗，再一次次的受傷過後，總會找到自己療傷的方式，溫柔地、堅毅地，再奮不顧身，再相信愛情，為別人而活，也是一種幸福。

最卑微的愛情，是討好他，卻傷了自己。是你將他的感受看得比自己重要；是他的情緒牽動著你的言行；是你的快樂由他決定。

阿翰他擅長模仿表演，為了逗喜歡的人開心。 圖／《一件襯衫》授權提供

感情中的弱勢者的幸福，建立再讓對方快樂的滿足。

一件襯衫創辦人黃山料，於訪談結束後在臉書留下感言：

（以下節錄黃山料的Facebook）

最卑微的愛情，是討好他，卻傷了自己。是你將他的感受看得比自己重要；是他的情緒牽動著你的言行；是你的快樂由他決定。愛情若能區分優勢、劣勢；那「阿翰」就是永遠弱勢的那一個。 優勢的人，一招耍賴就能擁有對方全部的好。 劣勢的人，連撒嬌都要看人臉色；委屈了也要笑臉迎人；被冷落了也不能過於積極靠近，深怕對方被嚇跑。我是不是不夠好？如何才能被他需要？委屈透了，卻還在替對方著想。想著對方舒不舒服？開不開心？卻從未過問自己快不快樂。「只要對方快樂，就是我的成就感來源」這大概是阿翰類型之「感情劣勢者」的口頭禪了。 愛情裡的劣勢者，習慣修正自己，忽略自己真實性格，成為另一個模樣。 優勢者，總是一句嘴甜的話語，就能彌補做過的所有傷害，世界繞著他們轉。當優勢者不要了，說不要就可以不要，分手是果斷，離開是瀟灑，放下是即刻完成，一個念頭，讓關係成為過去式。而劣勢者往往得花上數個月至數年才走出陰霾。 弱勢者的愛人方是，伴隨風險與痛苦，對方一轉身放棄你，對方牽動你的生活，對方一個舉動就摧毀你的幸福，風險很高對吧！ 大多數人勸說弱勢者，多愛自己，多照顧自己，不過我並不完全認同。因為弱勢者的本性，就是在為愛人付出的過程中，得到自我認同，得到滿足。其實在將自己置於風險中的過程，弱勢者是幸福的。 你要他多愛自己？ 不，這反而是逼迫他放棄自己幸福的可能！ 誠如阿翰，我情願看他在愛裡糾結，被傷透，好幾個月放不下愛人，算命十幾次都走不出傷痛，幾個晚上陪他公園散步。我也不願看到他變成另一個模樣。因為他付出一切，傾盡所有去深愛一個人的模樣，特別動人，特別真摯。 而若他不傾盡所有，他就不是他了。珍惜自己最真實的樣貌。喜歡自己，即使自己不完美，也終將遇見一個剛剛好的人。傷你，也愛你。

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