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偏鄉教育三支箭 張淑芬公益引路的十年一刻

撰文 / 張世杰

偏鄉教育傳統框架，正遇上翻轉新契機，超過10年公益行善的台積電慈善基金會董事長張淑芬，拋出「偏鄉教育三支箭」，成功號召國內知名企業響應，透過技職培訓，遞給孩子「永久技能的魚竿」，打破偏鄉困境、創造另一種可能，昔日因公益結緣的副總統賴清德，也讚嘆上了一堂「公益學習之旅」。

走在偏鄉第一線 注意到沒被注意的隱憂

「我們不一定強迫小孩要好好念書，而是如何讓他們有自信心」當各界關心偏鄉教育，提供各式硬體、線上教學資源時，走在公益第一線的台積電慈善基金會董事長張淑芬，發現偏鄉隱憂，當孩子的教育在一開始就落後，如何在未來擁有謀生能力？

張淑芬指出，每個地方政府都關注偏鄉教育，但一般想到教育課題，就是如何提升英文、數學，但在偏鄉的孩子，不一定都對學科有興趣，但是不想讀書的孩子就注定沒有機會？

為改善偏鄉孩童的教育權，台積電慈善基金會董事長張淑芬拋「偏鄉教育三支箭」，並邀請副總統賴清德走訪彰化秀水馬興社區發展協會、博幼社福基金會，見證公益幼苗的茁壯。 圖／聯合線上融媒體 提供
為改善偏鄉孩童的教育權，台積電慈善基金會董事長張淑芬拋「偏鄉教育三支箭」，並邀請副總統賴清德走訪彰化秀水馬興社區發展協會、博幼社福基金會，見證公益幼苗的茁壯。 圖／聯合線上融媒體 提供

偏鄉教育三支箭 讓孩子學習一技之長

為讓偏鄉孩子多一條途徑，張淑芬拋出「偏鄉教育三支箭」，除了「多元教育」、「學科教育」，提升孩子自我認同及基礎學科；最關鍵的「技職教育」，讓孩子學習一技之長，與企業及政府合作，透過技職培訓課程，幫助孩子學習一技之長。

張淑芬說「當你教孩子如何釣魚時，更重要是魚竿永遠能拿在手上，永遠能養活自己」，當台積電基金會花了10年立下公益基礎，成功獲得國內知名企業響應，包括大金冷氣、巨大集團，紛紛提供力量及技術，替孩子開啟另一扇大門。

台積電慈善基金會董事長張淑芬與志工們，用智慧行善的公益，陪伴偏鄉的孩童學習、成長。 圖／聯合線上融媒體 提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬與志工們，用智慧行善的公益，陪伴偏鄉的孩童學習、成長。 圖／聯合線上融媒體 提供

引路人身份對調 不變的是公益初心

鮮少人知的是，張淑芬在實現公益的路上，2015年獲時任台南市長賴清德的支持，從「孝道」合作出發，如今5年過去，成為副總統的賴清德，今年8月跟著張淑芬腳步，走訪彰化秀水馬興社區發展協會、博幼社福基金會，見證公益幼苗的茁壯。

看著台積電志工化身「老師」，陪著偏鄉孩子操作平版、遠距離教學，賴清德也忍不住讚嘆，除了欽佩張淑芬身為全台灣最大企業家的夫人，卻穿著球鞋、簡單服裝，在全台灣走透透去做公益，更肯定這一趟「公益學習之旅」，認為政府可以尋找符合條件的鄉鎮，複製台積電基金會的公益模式。

台積電慈善基金會董事長張淑芬相信，「當你教孩子如何釣魚時，更重要是魚竿永遠能拿在手上，永遠能養活自己」。 圖／聯合線上融媒體 提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬相信，「當你教孩子如何釣魚時，更重要是魚竿永遠能拿在手上，永遠能養活自己」。 圖／聯合線上融媒體 提供

台積電精神拋磚引玉 公益影響力擴大

此外，長年幫助偏鄉孩子的博幼基金會，不僅獲台積電基金會資源協助，也複製科學精神。校長李家同說，偏鄉孩子心情都很好，但能否完整學習，教材非常很重要，該基金會研發的教材，就是他從台積電生產線獲得的靈感，每一階段都要層層把關。

翻轉偏鄉教育的契機，開始逐漸產生漣漪，張淑芬說，這也是為什麼她願意走第一線、當個Sales Lady，希望這套全新的公益模式，能在全國做出來，開拓各個角落，也期待更多企業響應，給偏鄉孩子更多元化學習。

台積電慈善基金會: https://www.tsmc-charity.org/

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