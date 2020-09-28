28歲糖尿病男怕不舉才就醫 醫師嘆年輕人不受控

南投縣28歲王姓男子因常感到口渴且頻尿，半夜得起床如廁4、5次，嚴重影響睡眠，還莫名暴瘦8公斤，為此求醫，草屯佑民醫院評估其家人有糖尿病史，經檢確認是糖尿病，治療後雖獲控制，但「糖尿病年輕化」又不受控讓醫師很憂心。

佑民指出，飲食精緻化、少運動、遺傳等因素致糖尿病出現年輕化趨勢，根據去年「台灣糖尿病年鑑」顯示，10多年來20至39歲第二型糖尿病發生率從0.13%增至0.16%；該院新陳代謝科醫師黃芳專也說，現在每診就有2、3位低於40歲患者，比5年前增加許多。

其中，一名王姓患者年僅28歲，血糖卻逾320mg/dL，糖化血色素也高達13%，確診是糖尿病，起初還不肯相信，覺得他還那麼年輕，怕吃太多藥有副作用或損腎，不願就醫治療，得知併發症恐致性功能衰退，還可能不舉，才轉念接受治療。

而對他飲食衛教時發現他一天至少2杯含糖飲料，因此要求他控制飲食，禁喝飲料、少吃甜食和宵夜，經初期施打2周胰島素後，改以口服血糖藥控制後獲得改善；但黃表示，除非症狀輕微，不然糖尿病無法根治，得了就是一輩子跟著你。

黃芳專說，罹患糖尿病卻未妥善控制血糖，恐產生視網膜病變、心肌梗塞、性功能障礙、腦中風、腎衰竭等嚴重併發症；若年輕就得糖尿病，併發症也會較早發生，根據美國糖尿病協會統計，3至10年後的發病機率竟高達46%至98%以上。

此外，年輕型糖尿病患者常因忙於工作、外食等因素無法定時定量及挑選適合食物，飲食控制不佳、少運動，又覺得自己年輕，糖尿病沒什麼，吃吃藥就好，缺乏病識感，而未能規則就醫，黃坦言，年輕患者比中老年人還難控制。