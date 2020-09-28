快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

1011「臺灣女孩日」Girls Hooray 無可取代，號召女孩、男孩一起發聲、綻放自我！

文 / 衛生福利部社會及家庭署 提供

為響應聯合國「國際女童日」重視女孩、友善女孩的精神，衛生福利部社會及家庭署今（109）年以「Girls Hooray！ 無可取代」為主題，於9月8日至10月5日舉辦臺灣女孩日校園新詩徵文比賽，邀請兒童、少年及社會各界一同關注女孩權益，歡迎女孩、男孩踴躍投稿、勇敢發聲，新詩徵文比賽結束徵稿倒數計時，把握最後機會一起來投稿！

9月25日將於衛福部社會及家庭署粉專進行女孩日號召活動，揪女孩一起發聲，參加活動抽女孩日Hooray小禮!! 圖／衛生福利部 提供
9月25日將於衛福部社會及家庭署粉專進行女孩日號召活動，揪女孩一起發聲，參加活動抽女孩日Hooray小禮!! 圖／衛生福利部 提供

9月25日將於衛福部社會及家庭署粉專（https://reurl.cc/r86jGk）進行女孩日號召活動，揪女孩一起發聲，大聲說出女孩無可取代，內文下方留言分享「我最喜歡的自己」照片1張，加上「1011臺灣女孩日，Girls Hooray! 無可取代」，並且標記2位好友一起來參與，將抽出30名獲得「女孩日Hooray小禮」乙份，性別平等的時代，女孩值得被看見、需要被尊重，跟著「臺灣女孩日」用行動來表現，期待女孩可以更閃耀。臺灣女孩日的活動宗旨為保障及落實女孩權益，並支持女孩積極挑戰刻板印象，以行動及發聲成就一個更為性別平等的世界。衛生福利部社會及家庭署邀請您，讓我們一起為女孩權益努力！

活動資訊：https://reurl.cc/r86jGk

相關新聞

安心旅遊補助用到十月底有變數？林佳龍：向政院爭取中

為了推銷國旅，國內安心旅遊補助即將用罄，交通部長林佳龍表示，會全力向行政院爭取，希望可以讓安心旅遊補助持續到10月底，這一兩天行政院會對外宣布。

北北基大雨特報！中秋夜涼如水賞月要添衣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(28日)晨台中、南投以北有局部零星降雨；中央氣象局針對北北基發布大雨特報。

旅客訂票更便利 高鐵明年起開放預訂29天內對號座車票

台灣高鐵公司（2633）為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）之車票，即1月4日可預訂至2月1日之乘車票。

客庄券消費逾8千萬 楊長鎮：有把握使用率近百分百

客委會砸1.3億推出800元浪漫客庄遊電子券。客委會主委楊長鎮今天表示，迄今使用金額已達8千多萬，使用進度按規劃已經「超前」，10月份客委會還有推廣活動，他有把握此券的使用率可做到「將近百分百」。

端午國5塞32小時 林佳龍：有信心中秋能控制

朝野立法委員今天在立法院質詢交通部長林佳龍，都提出今年端午連假國道5號塞車32小時的惡夢是否會在中秋連假重演。林佳龍說，做最壞打算與最好疏運準備，有信心可以控制住。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機首度登台亮相 10月開賣

LG甫於2020 IFA發表的革命性LG PuriCare口罩型空氣清淨機，採用近似LG家用PuriCare空氣清淨機濾...

28歲糖尿病男怕不舉才就醫 醫師嘆年輕人不受控

南投縣28歲王姓男子因常感到口渴且頻尿，半夜得起床如廁4、5次，嚴重影響睡眠，還莫名暴瘦8公斤，為此求醫，草屯佑民醫院評估其家人有糖尿病史，經檢確認是糖尿病，治療後雖獲控制，但「糖尿病年輕化」又不受控讓醫師很憂心。

因應超高齡社會 北市首創推動高齡暨失智友善賣場

根據內政部統計，台灣預估2025年將邁入超高齡社會(老年人口比率超20%)。台北市截至今年8月，老年人口比率已達18.71%，為六都老化速度最快城市。因應高齡人口快速成長，帶來失智、失能等問題，台北市首創推動「高齡暨失智友善賣場」，建構高齡暨失智友善社區網絡。

吃柚子不能吃藥隔餐吃就好？醫師：跟你想的不一樣

中秋節吃柚子，但柚子與很多藥物都會產生交互作用，血中濃度變高，進一步增加不良副作用的產生，有些人以為隔餐吃或間隔吃就沒問題，但醫師表示，其作用可能長達數小時到2、3天，不是隔餐吃就行，有服用相關藥物，柚子最好還是淺嘗即可。

高鐵董事長車馬費爭議 交長：不該領的一毛不能領

媒體報導立法院預算中心資料顯示，台灣高鐵董事長江耀宗每次出席公司會議，都領8000元車馬費，有立委要求交通部檢討。交通部長林佳龍今天說，會檢討，不該領的一毛都不能領。

負離子口罩超標影響人體 原能會最快1個月設檢驗標章

受新冠肺炎疫情影響，口罩成為全民必需品，市面不少「負離子口罩」號稱抗菌、阻絕汙染物，一片要價三百元至八百元。立委今天批評，負離子口罩跟人體直接接觸，超標將影響健康；原能會指出，一年標準容許量為1毫西弗，最快一個月內提出負離子口罩的檢驗標章，並建立抽檢機制。

動滋券330萬人領取 已催出21.5億交易額

教育部今天指出，動滋券截至24日已有330萬餘人領取，目前累計204萬多筆交易，總抵用金額新台幣9.6億元，創造出實際交易總額達21.5億元，對帶動運動消費產值提升達到預期效益。

熱門新聞

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。