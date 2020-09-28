1011「臺灣女孩日」Girls Hooray 無可取代，號召女孩、男孩一起發聲、綻放自我！

為響應聯合國「國際女童日」重視女孩、友善女孩的精神，衛生福利部社會及家庭署今（109）年以「Girls Hooray！ 無可取代」為主題，於9月8日至10月5日舉辦臺灣女孩日校園新詩徵文比賽，邀請兒童、少年及社會各界一同關注女孩權益，歡迎女孩、男孩踴躍投稿、勇敢發聲，新詩徵文比賽結束徵稿倒數計時，把握最後機會一起來投稿！

9月25日將於衛福部社會及家庭署粉專進行女孩日號召活動，揪女孩一起發聲，參加活動抽女孩日Hooray小禮!! 圖／衛生福利部 提供

9月25日將於衛福部社會及家庭署粉專（https://reurl.cc/r86jGk）進行女孩日號召活動，揪女孩一起發聲，大聲說出女孩無可取代，內文下方留言分享「我最喜歡的自己」照片1張，加上「1011臺灣女孩日，Girls Hooray! 無可取代」，並且標記2位好友一起來參與，將抽出30名獲得「女孩日Hooray小禮」乙份，性別平等的時代，女孩值得被看見、需要被尊重，跟著「臺灣女孩日」用行動來表現，期待女孩可以更閃耀。臺灣女孩日的活動宗旨為保障及落實女孩權益，並支持女孩積極挑戰刻板印象，以行動及發聲成就一個更為性別平等的世界。衛生福利部社會及家庭署邀請您，讓我們一起為女孩權益努力！