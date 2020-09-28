師鐸獎專訪／勇警弟因公殉職 呂翠鈴投身教育替他圓夢

台南市西門實驗小學校長呂翠鈴的弟弟呂進全，是民國86年板橋襲警奪槍案受害者，從此成為植物人臥床23年，10天前離開人世。弟弟的遭遇使姊姊呂翠鈴從貿易產業轉投身教育界，只為代替弟弟為國家奉獻。今年獲得師鐸獎，她把獎項獻給弟弟，盼弟弟以她為傲。

教育部今天舉行109年師鐸獎、教育奉獻獎和資深優良教師表揚大會，共有72名教師獲師鐸獎，20名教師獲教育奉獻獎，以及263名服務滿40年資深優良教師。

其中，師鐸獎獲獎人之一的呂翠鈴，帶領學校結合在地史跡和自然環境資源，將英語和資訊科技融入課程，培養學生做中學、以雙語分享表達，靈活運用資訊科技，致力於透過教育給孩子公平翻轉人生的機會。

呂翠鈴說，23年前，自己在美國留學，年僅25歲警察弟弟呂進全，在巡邏時被歹徒追撞機車倒地，遭歹徒用土製手槍擊中後腦勺，弟弟經搶救後仍成為植物人，她也因此決心從貿易領域轉投教育界，隔年成為代理老師，3年內考取正式教師資格，只為了帶好每個孩子，以「生命影響更多生命」，盼沒有公務員在為國家執勤時受傷。

呂翠鈴今年9月獲得師鐸獎，但不幸地是，弟弟等不到她領獎、在9月18日去世。她今天把師鐸獎獻給弟弟，並告訴弟弟「我做到了」，希望弟弟以她為傲，弟弟的精神也將永遠與她同在。