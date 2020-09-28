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因應超高齡社會 北市首創推動高齡暨失智友善賣場

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市衛生局長黃世傑說，因應高齡人口快速成長，帶來失智、失能等問題，台北市首創推動「高齡暨失智友善賣場」，建構高齡暨失智友善社區網絡。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局長黃世傑說，因應高齡人口快速成長，帶來失智、失能等問題，台北市首創推動「高齡暨失智友善賣場」，建構高齡暨失智友善社區網絡。圖／北市衛生局提供

根據內政部統計，台灣預估2025年將邁入超高齡社會(老年人口比率超20%)。台北市截至今年8月，老年人口比率已達18.71%，為六都老化速度最快城市。因應高齡人口快速成長，帶來失智、失能等問題，台北市首創推動「高齡暨失智友善賣場」，建構高齡暨失智友善社區網絡。

「家裡醬油沒了，我要買醬油！」住在量販店附近的陳爺爺，三天兩頭便至店裡買醬油，旁人怎勸阻都不聽，甚至會發脾氣，讓家人及店員相當苦惱。健康管理科長林夢蕙表示，「重複採買一樣的商品」、「買了東西忘記付錢」、「迷失方向」等行為都是失智症者日常會發生的狀況。截至今年8月，北市65歲以上長者共48萬9370位，推估失智症者有3萬9150位。

根據衛生局2019年「失智友善組織需求調查」，失智症者及其家屬每月至超市與量販店至少2次比率高達23.26%，為提升賣場友善度，衛生局邀高齡、失智及通用設計等領域專家，針對賣場管理、教育訓練、服務及環境等，首創推出「高齡暨失智友善賣場檢核需求調查表」，給予賣場超市實地輔導與建議。

全聯中正延平店經理李明興表示，全聯中正延平店首創與鄰近聯合醫院和平院區合作，於超市內辦理「擬真病人」訓練，模擬超市員工與失智症者的相處與應對，讓失智症者及家屬於購買過程，也有滿滿的安全感。

家樂福總公司北北區公關經理張君鴻表示，家樂福為全台第1間推動「高齡友善大賣場」企業，不僅打造長者無礙購物環境，賣場中也設立「樂齡專區」，將長者經常購買的物品集中擺設。

遠百行銷部經理陳亞萍說，自2015年起愛買即推出「樂齡族專屬服務」，協助長者機車送貨到府服務、優先結帳櫃檯等貼心服務，針對高齡人口增加，全力以赴推動友善賣場。

衛生局表示，北市府今年首創推動「高齡暨失智友善賣場」，結合家樂福、愛買及全聯等量販店與超市，透過改善購物環境、服務流程與強化溝通技巧，提升賣場工作人員對於長者、失智症的認識及友善態度。

聯合醫院失智症中心主任劉建良分享如何協助社區失智症者，包括「3多5要」溝通技巧，透過「多表情」、「多肯定」、「多耐心」給予失智症者支持與肯定，對於失智症者的行為及言語「要理解」、「要明確」、「要告知」、「要認同」且「要尊重」。

衛生局黃世傑表示，台北市建構失智友善社區，包含友善環境、友善組織、友善居民及友善參與等四大元素。

通用設計工作室創辦人余虹儀表示，賣場空間有限，若要提供友善環境，可採用「欄杆式暫歇設計」取代傳統休憩座椅。長者也表示，賣場價格標籤字體放大，商品分類標示清楚，且服務人員態度友善，對長者或失智症者都是暖心服務。

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