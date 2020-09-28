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吃柚子不能吃藥隔餐吃就好？醫師：跟你想的不一樣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
中秋吃柚子是一樂事。圖／本報資料照片
中秋吃柚子是一樂事。圖／本報資料照片

中秋節吃柚子，但柚子與很多藥物都會產生交互作用，血中濃度變高，進一步增加不良副作用的產生，有些人以為隔餐吃或間隔吃就沒問題，但醫師表示，其作用可能長達數小時到2、3天，不是隔餐吃就行，有服用相關藥物，柚子最好還是淺嘗即可。

台南市立安南醫院副院長也是腸胃科醫師許秉毅表示，曾遇到過一位75歲的老先生，中秋假期時，在家裡解黑便昏倒，被家人送到急診。

後來發現老翁是胃潰瘍出血，而且血液難以凝固，才造成大出血血便。老翁平日有心房顫動心律不整，長期服用抗凝血劑，預防血栓形成，原本「凝血所需時間」控制在正常人的2倍左右；來急診時，「凝血所需時間」竟然達到正常人的5倍，經查原來是吃了太多柚子，引起兩者交互作用。

許秉毅表示，柚子裡含有「喃香豆素(furanocoumarin)」，會抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，可能導致許多藥物的血中濃度升高，增加藥物副作用的產生，而且很多人以為「只要不要在一起吃即可」，或是「隔餐吃即可」，但事實上其作用可長達數小時甚至兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免其交互作用。

他表示，以下七大類的藥物易與柚子產生交互作用，在服用的人，柚子只能淺嘗，切勿吃多：

1. 抗凝血藥物 (如Warfarin (Cofarin ®，可化凝)、Rivaroxaban (Xarelto®，拜瑞妥) 、Dabigatran (Pradaxa®，普栓達) ): 增加出血風險。

2. 降血脂藥物 (如Atorvastatin (Lipitor®，立普妥)、 Rosuvastatin (Crestor®，冠脂妥) 、Simvastatin (Vytorin®，維妥力)) : 可能增加肌肉痛、深色尿、肝毒性的風險。

3. 降血壓藥(如Nifedipine (Adalat OROS®，冠達悅歐 樂) 、Amlodipine (Norvasc®，脈優) : 導致血壓過低，週邊水腫，心跳加快。

4. 心律不整藥物 (如Amiodarone (Cordarone®，臟得樂)、Dronedarone (Multaq®，脈泰克)) : 導致心臟毒性。

5. 鎮靜安眠藥物 ( 如Diazepam (Dupin®，樂平；煩靜) 、Trazodone (Mesyrel®，美舒鬱) 、Quetiapine (Seroquel®，思樂康)) : 容易發生暈眩、嗜睡。

6. 抗癲癇藥物 (如Carbamazepine (Tegretol®，癲通)) : 增加藥物過敏的風險。

7. 免疫抑制劑 (如 Cyclosporin (Sandimmun Neoral ® ，新體睦)、 Tacrolimus (Prograf®，普樂可復))：增加噁心、頭 痛、麻痺、抽筋、腎毒性等不良反應。

中秋節 老翁 醫師 文旦

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