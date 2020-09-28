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安心旅遊補助用到十月底有變數？林佳龍：向政院爭取中

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者黃義書／攝影
交通部長林佳龍。記者黃義書／攝影

為了推銷國旅，國內安心旅遊補助即將用罄，交通部長林佳龍表示，會全力向行政院爭取，希望可以讓安心旅遊補助持續到10月底，這一兩天行政院會對外宣布。

立法院交通委員會今天邀請林佳龍進行中秋節及雙十節連續假期交通疏運措施報告。

立委陳素月問安心旅遊補助到底是何時關門？是9月份還是10月份？林佳龍說，先前到行政院報告時是到10月底，但有預算限制，觀光局在公告時說，既有的預算用完就結束；但安心旅遊補助效果很好，有七倍的乘數效應，已經有超過1000萬人次使用，因此估計9月底到10月底會有1700萬人次使用，確實帶動三倍券的效應、各種振興券使用效應。

林佳龍說，行政院先前宣佈補助到9月底，但會再檢視必要性與預算來源，這兩天政院會做最後宣布，至於10月份出遊是否可以申請到補助？他說，交通部會全力爭取，移緩濟急，操之在己的，有部分經費也牽涉到紓困3.0的預算。

紓困3.0的預算是否可以通過？林佳龍表示，很努力在爭取，努力在調整預算，爭取行政院支持，先前政院記者會也說會到10月底，但預算有限，限在紓困振興使用，究竟有哪些科目交通部自己的可以調整，交通部外的就要行政院支持。

立委李昆澤表示，現在補助相關交通部提出內部預算盤整可到9月底，到9月21日之前，相關國內旅遊補助金額已達58億元，下個月還缺20億元的缺口；交通部也跟行政院爭取，但行政院也在進行相關政策掌握。

他表示，行政院也要求交通部針對相關預算進一步掌握，以及提出下個月政策走向，這不僅只是10月的補助，過去11、12月，甚至到1月也有暖冬旅遊補助，這些國旅補助是前提，更重要是要推出國內旅遊的升級轉型才是重點，不僅只是補助旅遊而已。

行政院 林佳龍 安心旅遊 國旅補助 紓困振興 觀光局 連續假期

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