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客庄券消費逾8千萬 楊長鎮：有把握使用率近百分百

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
客庄券8月啓用，迄今已使用8000多萬。圖／客委會提供
客庄券8月啓用，迄今已使用8000多萬。圖／客委會提供

客委會砸1.3億推出800元浪漫客庄遊電子券。客委會主委楊長鎮今天表示，迄今使用金額已達8千多萬，使用進度按規劃已經「超前」，10月份客委會還有推廣活動，他有把握此券的使用率可做到「將近百分百」。

「浪漫客庄遊」電子券8月1日開通使用，楊長鎮表示，8月份使用5千多萬，9月份使用3千多萬。客委會還打算在10月份辦全國客家庄的客家小炒大賽，結合小農展售，因此他有把握，客庄券在使用期限之前，使用額度可做到「將近百分百」。

楊長鎮表示，目前登記使用客庄券店家達4000千多家，客委會8月份派出10多組人，全台巡迴店家了解使用有無問題。許多鄉鎮經過此次客家券消費熱潮後，成功打響「客家庄」名號，如雲林崙背。

但多名立委質詢時指出，客委會規劃使用客庄券或可參加客庄地方創生移居計畫等補助計畫的鄉鎮城市，必須符合客家人口占三分之一以上，才能以「客家文化重點發展區」之名受補助。許多地區明明有許多客家人，只因未達三分之一的人口門檻，便不能接受補助，成為客家文化的「孤島」。

對此，楊長鎮表示，客委會盤點這些「孤島」地區，擬定不同的發展補助計畫。他也指出，成為「客家文化重點發展區」必須有相應的義務，比方當地的公務人員需取得客語認證。

客委會 客家文化 客語

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