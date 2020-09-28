負離子口罩超標影響人體 原能會最快1個月設檢驗標章

受新冠肺炎疫情影響，口罩成為全民必需品，市面不少「負離子口罩」號稱抗菌、阻絕汙染物，一片要價三百元至八百元。立委今天批評，負離子口罩跟人體直接接觸，超標將影響健康；原能會指出，一年標準容許量為1毫西弗，最快一個月內提出負離子口罩的檢驗標章，並建立抽檢機制。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星說明原能會業務報告。立委林奕華表示，現在因為疫情因素，每個人都會配戴口罩，負離子口罩以前就有消費者購買，聲稱可以隔離髒空氣並具有功能性，不過負離子口罩卻不一定都合格。

林奕華指出，市售的負離子口罩並未全數經過檢驗，今年三月就有三家被檢驗超標，標檢局指稱已經下架，但現在網路購物相當方便，就算不合格產品下架，也可能在網路流竄。只要在網拍平台輸入關鍵字，就可以看到非常多打著負離子名號的口罩，且價格非常高昂，但口罩戴在臉上跟身體有直接接觸，若不合格的負離子口罩戴在臉上，對民眾安全沒有保障。

林奕華表示，一般民眾購買負離子口罩，可能根本不知道有超標疑慮，民眾雖然可以請原能會協助檢驗，卻要自費兩千元，但口罩才四、五百元，實務上根本不可行，也不是治本之道。口罩是民生必需品，應該建立檢驗標章，才能讓民眾安心。

謝曉星表示，負離子口罩一年標準容許量為1毫西弗，如果超過就是超標，為了讓民眾安心，會盡速與標檢局聯繫，共同研擬檢驗標章，未來也會建立抽檢機制，快則一個月，慢則兩個月就會完成。