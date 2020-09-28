影／八旬老翁出現罕見紅瞳孔 竟是亂停血壓藥惹禍

一般人用眼頻繁或疾病緣故，眼睛偶而滿布血絲，屏東則有名84歲李姓老翁左眼瞳孔出現血點，發生罕見的「紅瞳孔」，眼科醫師抽絲剝繭發現，原來這名患有高血壓的阿伯常胡亂停藥，血壓起伏導致眼睛不斷出血，血塊還來不及被自體吸收又滲出，包覆住瞳孔到幾乎看不見，提醒高血壓病患真的不能亂停藥。

大仁科大藥學系副教授洪啟庭說，李老伯的「紅瞳孔」讓人聯想到「西遊記」孫悟空的火眼金睛，功能卻大相逕庭。這名老伯4個月前求診時，右眼視力0.4，左眼只看得見微光，眼睛虹膜中央完全被白色纖維組織與厚實的鮮紅血塊覆蓋，出現罕見紅瞳孔。

李老伯10年前他雙眼先後動過白內障手術，最近左眼幾乎看不見，一般診所醫師只讓他點眼藥，視力不見改善。找到洪啟庭收治後，洪發現老伯左瞳孔周圍有一大圈白色纖維化構造，判定是眼睛前半部不斷出血，血塊無法吸收，導致白色纖維構造持續變厚，擋住光線進入瞳孔才會看不清楚。

洪表示，老伯左眼只能看到微光，視覺失去立體感，走路或騎車很容易摔倒。經查他的眼睛並無外傷或青光眼、血液疾病等病史，會導致紅瞳孔主要是胡亂停用血壓藥，才會使血液由虹膜血管滲漏到旁邊的細胞間質發生紅瞳孔。

洪說，一般人也都會發生紅瞳孔現象，只是血量少，吸收快，不似李老伯因血塊吸收慢，在瞳孔形成明顯的血點，他們為老伯進行前房血塊並白色纖維膜清除術後，再製造一個光線可以通達視網膜的人工瞳孔，老伯視力已恢復到0.1左右，重見光明。

洪說，臨床上「紅瞳孔」主要因眼睛外傷、新生血管青光眼與虹膜上不正常的血管增生、泡疹病毒的感染、血友病或鐮刀細胞貧血等。李老伯是不正確用藥產生，提醒患有高血壓的民眾，不能因為血壓恆定就停藥，才能避免失明風險。