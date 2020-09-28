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牙周病無明顯症狀 醫師：半年定期檢查才是不二法門

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
臺北榮民總醫院桃園分院牙醫師王碩提醒，牙周初期發生問題，患者常自覺沒有不舒服也無明顯症狀，定期口腔檢查才能擺脫牙周問題纏身。圖／台北榮民總醫院桃園分院提供
臺北榮民總醫院桃園分院牙醫師王碩提醒，牙周初期發生問題，患者常自覺沒有不舒服也無明顯症狀，定期口腔檢查才能擺脫牙周問題纏身。圖／台北榮民總醫院桃園分院提供

牙周病或稱牙周炎是國人極為常見的口腔疾病，主要影響範圍涵蓋了青壯年、中年與老年族群。台北榮民總醫院桃園分院牙醫師王碩提醒，牙周初期發生問題，患者常自覺沒有不舒服也無明顯症狀，定期口腔檢查才能擺脫牙周問題纏身。

王碩表示，輕微的牙齦炎到重度牙周病感染與牙齒動搖脫落，皆屬於牙周相關疾病的範疇，他解釋，牙周疾病最主要的原因為口腔清潔不良所致，若口腔衛生欠佳，牙齒表面形成富含細菌的牙菌斑將不斷累積。

牙菌斑裡的牙周致病菌會分泌毒素，刺激牙齒周圍的組織，引起牙齒周圍的牙齦、齒槽骨、牙周韌帶與牙堊質產生發炎反應、感染，甚至組織破壞，最終導致牙周病。

王碩指出，臨床上常見的牙周病症狀包含，牙齦容易流血或刷牙時牙齦出血、牙齦紅腫、牙齦疼痛、牙齦萎縮、牙根敏感、牙縫逐漸變大、牙齦溝有膿流出、牙齒鬆動、咀嚼無力感、持續性口臭等。

王碩提醒，要著重於口腔清潔，以正確的方式如牙刷、牙線、牙間刷等工具，在飯後與睡前確實將牙齒表面牙菌斑清除乾淨，此外，平常須少吃甜食，避免不當的咀嚼習慣，維持良好的口腔照護，而牙周問題較嚴重的患者則需接受牙周病治療。

台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華說，接受完整的專業牙周病療程，加上患者平日良好的自我口腔維護，避免抽菸，控制好血糖等身體狀況，並養成至少每半年牙科定期檢查的習慣，才是戰勝牙周病的不二法門。

臺北榮民總醫院桃園分院牙醫師王碩提醒，牙周初期發生問題，患者常自覺沒有不舒服也無明顯症狀，定期口腔檢查才能擺脫牙周問題纏身。圖／台北榮民總醫院桃園分院提供
臺北榮民總醫院桃園分院牙醫師王碩提醒，牙周初期發生問題，患者常自覺沒有不舒服也無明顯症狀，定期口腔檢查才能擺脫牙周問題纏身。圖／台北榮民總醫院桃園分院提供

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