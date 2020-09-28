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婦人愛吃燒烤、煎炸食物 血便檢查罹患直腸癌
一名65歲婦人平時嗜吃燒烤、香腸或是煎炸食物，4個月前血便，起初以為是排便用力所致，沒想到又陸續出現排尿、排便時馬桶都是鮮紅色的血，以及大便變細的情形，經醫師檢查確定罹患直腸癌，經接受放射線治療和進行切除手術，目前恢復良好。
烏日林新醫院大腸直腸外科醫師邱騰逸指出，婦人肛門出血長達4個月，大腸鏡檢查發現位於直腸接近肛門處，有約公分大小的腫瘤，切片確診為直腸癌。
他說，大腸癌因腫瘤發生部位的不同，可分成結腸癌及直腸癌，由於直腸位在肛門上方，很多人擔心術後要裝置人工肛門，造成社交及生活品質上的不便，遲遲不敢就醫治療，但現在只要在術前先接受放射線治療，有機會免做人工肛門。
邱騰逸說，婦人的治療方式是先接受放射線治療讓腫瘤縮小，減少癌細胞之擴散及局部復發機率之機率，也能完整保留肛門，維持正常排便和排尿之功能，接著再進行「腹腔鏡直腸腫瘤切除術」比起傳統開腹手術，術後恢復天數較短，目前術後恢復良好，只需3個月定期追蹤一次。
他說，據106年統計，大腸直腸癌連續蟬聯癌症發生率第1名長達12年，目前更發現有年輕化的趨勢；建議50歲以上的民眾每年應定期接受1次大腸鏡檢查。如果本身有腸癌家族史、飲食習慣不均衡與缺乏運動等等，針對高風險族群也要提早注意自己的腸道健康。
若是發現最近排便習慣改變、血便、體重驟降、大便變細等狀況，建議及早就醫檢查，早期發現、早期治療，存活率高達90%以上。
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