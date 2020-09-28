婦人愛吃燒烤、煎炸食物 血便檢查罹患直腸癌

台灣國際女性影展今年邁入第27屆，本屆影展以九個單元、75部電影建構出「Femture：未來的模樣」主題。策展人羅珮嘉回顧27年前，女性影展的前身為「女性影像藝術節」，羅珮嘉回憶，「當時展演的場地多在咖啡廳，以及一些比較地下的場所」，在當年女性影像工作者的作品如滄海一粟，而成立女性影像藝術節的初衷，便是透過此平台聚焦女性創作者的結晶，將其呈現在社會面前。

2020-09-28 10:25