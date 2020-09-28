影／一人發燒後 檢查出兄妹都罹患川崎氏症

川崎氏症一直以來是兒科棘手病症，常好發在3個月到5歲幼童，一年四季都有，衛福部豐原醫院內約有50名川崎症病童定期追蹤，還有一對兄妹雙雙患有川崎氏症，醫師說，統計指出若哥哥姊姊患川崎氏症，弟弟妹妹也罹患的機率比一般人高約3倍。

患病小妹妹在豐原醫院定期追蹤，媽媽表示，哥哥在3個月大的時候發燒多天，出現「川崎氏症」典型症狀，眼睛紅、嘴唇乾燥舌頭鮮紅、皮膚起紅疹、手指末梢紅腫脫屑、頸部淋巴腫大。

妹妹在1歲半時也發燒多日，身上雖然沒有哥哥當年「川崎氏症」典型的症狀，但媽媽仍擔心會不會也得到川崎氏症，經心臟超音波檢查發現妹妹有心血管發炎狀況，也確診「川崎氏症」，目前哥哥已經10歲，妹妹也6歲，兩兄妹每年都定期追蹤。

豐原醫院小兒心臟科醫師林聖哲表示，哥哥姊姊罹患川崎氏症，弟弟妹妹罹患的機率會高3倍左右，以目前流行病學資料統計，在「台灣」每10萬人中約有69位罹患川崎氏症；以鄰近的日本每10萬人中約有240位罹患川崎氏症。

醫師林聖哲表示，兒科界號稱棘手病症之一「川崎氏症」，因病因不明，又常造成5歲以下孩童持續發燒，如果孩子身上沒有5項明顯症狀，往往容易被忽略，所以若孩童持續發燒多天建議仍要帶往醫院檢查。

「川崎氏症」冠狀動脈周圍會有發炎反應、血管擴大或產生動脈瘤的狀況，也可能出現二尖瓣逆流或是心包膜積水情形，甚至造成心臟收縮功能不良，家長一但發現孩子有身體不適都應盡早就醫。