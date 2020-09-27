一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，今天受東北風及華南雲雨區影響，北部及宜花地區又濕又涼，中部地區也有局部降雨，這樣的天氣會持續到明天，外出記得添件外套、攜帶雨具；本周中秋連假登場，整體而言「秋高氣爽早晚涼」，不過周四中秋節當天東北風增強，北部及東部地區要留意降雨。

氣象局表示，未來一周天氣，簡單而言就是雨後轉秋高氣爽，周二開始北東有漸漸轉乾的趨勢，周三、周四還有一小波東北風增強，但北部、東半部短暫略微降溫，降雨則是稍增，到了周五、周六又會回暖轉乾。

氣象局說，中部地區則是從周二起轉乾，中南部地區周二至周末都屬多雲到晴，僅午後有局部雷陣雨的天氣，中午前後甚至氣溫會來到33、34度上下，感受較悶熱。

氣象局提醒，時序進入秋季，早晚較有涼意，日夜溫差增大，早出晚歸也要留意氣溫變化、調整衣著。