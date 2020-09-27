環保署堅守2050年碳排減半 學者：絕對不夠應更積極

青年團體今天發起青年抗暖化大遊行，訴求2050年淨零碳排，但環保署仍堅持先朝2050年法定減量目標前進，也就是碳排減半。學者指出，既有的減碳目標絕對不夠，連中國都可以喊出2060年淨零碳排，台灣沒有道理沒有這樣的政治決心。

民進黨副秘書長林飛帆日前表示，民進黨願參考歐盟綠色政綱邁向2050年淨零碳排，但被視為「擁核派」的核四公投領銜人黃士修指出，歐盟綠色政綱包含核能，現在可行的減碳路徑及國際趨勢都是「清潔能源」，其中包含再生能源也包括核能。

台大風險中心博士後研究員趙家緯解釋，歐盟在電力結構方向，其實是尊重各國決定跟政策，但歐盟資金將不會再補助核能計畫，歐盟為了減碳制定永續金融分類規則，已將核能排除在外。

趙家緯說明，歐盟雖並未強制既有的核能電廠關門，但不會再資助興建核電廠，例如波蘭擁有很多的燃煤電廠，若為了減碳而選擇新蓋核能電廠，也沒有辦法從歐盟獲取經費。

趙家緯指出，中國都已經喊出2060年碳中和，台灣沒有道理沒有這樣的政治決心，過往討論減碳政策時，大家都只談到2025年，甚少提及2050年碳中和目標。但近期因為遊行掀起更多討論，既有的2050年減碳50%的目標「絕對不夠」，應該更積極行事。

今年有143名學者連署對政府示警重視氣候變遷，趙家緯說，這對學生未來30年有很重要的引導性作用，不同領域學者都鼓勵學生多加深入思考此議題，管院也有老師開設氣候倫理課程，讓學生理解及討論企業社會責任應做到何種程度，才足以回應氣候變遷訴求。

趙家緯表示，對台灣更重要的是，學者可以更積極參與政策討論，現在溫管法跟各部門減碳目標政策，學術界的監督都不夠多，因為過往都太仰賴法人研究單位，只有一方面的聲音，沒有其他平行研究可以促使政府更積極採取作為。

趙家緯說，學者有形塑社會論述的重要能量，可能很多民眾都不清楚2050年碳中和的意思，學者可多投書或演講，改善氣候變遷不能只靠技術面，而是要靠行為改變並重構文化，學者必須形塑社會論述，創造不做不行的氛圍，才能讓壓力進入決策者手上。