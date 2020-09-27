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醫用手套持續漲價缺貨 醫界籲食藥署協助統籌撥補

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
泌尿科精液檢查需要用到顯微鏡，操作顯微鏡時也要戴手套。 記者邱宜君／攝影
泌尿科精液檢查需要用到顯微鏡，操作顯微鏡時也要戴手套。 記者邱宜君／攝影

疫情衝擊物資跨國供應鏈，本報八月獨家披露，國內檢診手套貨源接連告急，連年底將禁用、易致敏的含粉手套，都有醫院重新將就使用。衛生福利部食品藥物管理署9月1日找幾家醫院開會，並於8日宣布暫緩禁令，但醫院還是得各憑本事採購。醫界希望食藥署主動協助統籌撥補，不過食藥署認為現已有足夠協助。

據了解，現在廠商不敢簽長約，所以連台大醫院都是一個月、一個月叫貨。有社區醫院採購困難，只能向協會求救，也有些診所不得已用免洗PE手套；牙醫診所沒手套就無法開門營業，就算價格翻倍也得買。

知情人士指出，食藥署9月1日找幾間醫院開會的時候，醫院都說不介意年底如期禁用含粉手套，因為含粉手套容易過敏、增加感染風險，醫療人員都已習慣用無粉的，現在買含粉手套只是少量應急，絕大部分仍採用無粉手套，問題出在採購難度高。不料會議後，食藥署還是延緩禁令實施，與會醫院備感錯愕。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，檢診手套用量極大，醫、護及其他醫療人員都有機會用到。經過滅菌處理的手套用於手術、換藥等會接觸病人傷口時，未經滅菌處理的手套則用於可能接觸，到病人體液或粘膜的治療或檢查，例如抽痰、指診、檢查口腔等。手套用過就要丟，醫療人員每天用上十幾副手套都很有可能。

朱益宏說，手套缺貨、漲價已持續數月，也有小型醫院因叫貨太困難，向協會求助，協會趕緊幫忙媒合供應商，才暫時解除危機。衛福部曾經透過協會調查醫院缺貨情形，不過協會回報之後，衛福部尚未告知將如何協助，目前還是自力救濟。

開業小兒科醫師林應然表示，內科系診所較不會接觸傷口，但有時還是得戴手套防止接觸體液，有些診所不得已採用比較簡單便宜、容易取得的免洗PE手套，也就是俗稱的手扒雞手套。但這種手套很鬆垮，會讓手部動作變不靈巧，只是應急，並非長久之計。

牙周病醫學會顧問林世榮說，牙醫診所沒手套就不能營業，民眾也不可能接受牙醫師不戴手套，所以即便價格幾乎翻倍，還是得買。目前還算買得到，但如果未來叫貨變困難、缺貨情況變嚴重，會向希望公會或全聯會等相關團體出面跟政府溝通。

採購人員表示，手套消耗量極大，是目前最迫切需要協助的醫療物資，因醫療院所採購能力差異大，廠商不可能公平照顧。建議食藥署應主動出面，比照「缺藥平台」運作模式，盤點供需並定期撥補，以維護國內醫療品質，共同度過疫情物資難關。對此建議，各級院所受訪者皆認同，不過食藥署評估認為，目前無此必要。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，我國並無橡膠原料，且日前馬來西亞甚至禁止輸出相關原料，因此手套價格上揚，許多廠商只能優先供貨給原有簽約的醫療院所。

吳正寧表示，藥品有藥事法規範廠商在有無法供應藥品疑慮前六個月要通報，故據此成立「缺藥通報平台」，但手套這類醫材並無此規範，指揮中心也沒有將手套列為徵用物資，因此「只能讓市場自由交易，政府難以干涉。」進貨困難的醫院可以向食藥署通報，由食藥署居中協調有多餘存貨的廠商，協助供貨。

食藥署 牙醫 疫情

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